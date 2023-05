Claudia Radu de la Chefi la cuțite, schimbare radicală de look. Cum arată după ce a slăbit 60 de kilograme. Puțini au recunoscut-o

Claudia Radu a decis să își schimbe viața și a trecut pintr-o transformare incredibilă după ce a participat în sezonul 8 al emisiunii Chefi la cuțite, de la Antena 1. Imediat după show, aceasta a decis să se apuce de un regim de viață sănătos și de mers la sală, iar rezultatele nu au întârziat să apară. Recent, aceasta s-a pzoat cu un look nou și puțini au fost cei care au recunoscut-o. Descoperă mai jos cum arată Claudia Radu, după ce a slăbit 60 de kilograme.

Cum arată Claudia Radu de la Chefi la cuțite sezonul 8 după ce a slăbit 60 de kilograme și și-a făcut o schimbare de look

În etapa degustărilor pe nevăzute, Claudia Radu i-a emoționat pe mulți cu dezvăluirile sale:

„Nu am treabă cu bucătăria, nu am făcut vreo școală, este pur și simplu pasiune. Fiind și cea mai mică dintre cei patru frați am fost și foarte răsfățată. Am devenit gurmandă. Dintotdeauna, de când mă știu, am fost supraponderală. Pe la șapte-opt ani, când am început școala, am trecut prin fenomenul de bullying. Fenomenul s-a accentuat în perioada adolescenței, când aveam tot felul de porecle legate de grași.

Am observat că am început să fiu subestimată, fiindcă lumea credea că dacă ești gras, atunci în mod automat ești și prost. Pe toată perioada școlii am fost subestimată. Eu am fost premiantă în fiecare an, inclusiv în anii de liceu am luat locul I. În anii de liceu și numărul de agresori era mai mare și m-a afectat mai mult. Au fost inclusiv momente în care m-am simțit hărțuită, umilită.

Aceste lucruri te marchează foarte mult, când ești copil. Îmi pare rău că nu am avut curajul să spun nimănui acest lucru, am vrut să-mi protejez părinții. Sfatul meu pentru toți cei din situația mea este să spună cuiva ceea ce se întâmplă. Trebuie să conștientizeze că trebuie să facă acest pas. Mi-a luat foarte mult să scap de complexe”, a dezvăluit Claudia Radu, emoționată și cu lacrimi în ochi.

În sezonul 8 al emisiunii Chefi la cuțite, concurenta a avut o evoluție spectaculoasă și, ulterior, aceasta și-a continuat pasiunea pentru bucătărie. Totuși, după show, ea a decis să își schimbe viața și astfel a ales un stil de viață mai sănătos, din care n-a lipsit mersul regulat la sală.

De la o lună la alta, Claudia Radu și-a „documentat” pe Instagram evoluția și iată cum, din 2020 și până în prezent, aceasta s-a transformat radical. Recent, aceasta și-a făcut și o schimbare de look și puțini au fost cei care au recunoscut-o. Fosta concurentă de la Chefi la cuțite sezonul 8 a slăbit 60 de kilograme și este mândră de realizările sale.

Ultima fotografie pe care a publicat-o pe Instagram a stârnit numeroase reacții și mulți i-au oferit aprecieri și complimente pentru modul în care arată.

