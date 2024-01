O tânără care cântărea 158 de kilograme s-a transformat total după ce a slăbit 88 de kilograme. Azi vor s-o aibă drept iubită

O tânără care cântărea 158 de kilograme a ajuns ținta glumelor răutăcioase ale celor din jur, însă după ce au văzut-o cum arată după ce a slăbit 88 de kilograme. Acum, mulți și-ar dori s-o aibă drept iubită.

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut o tânără pe nume Scarlet Black în vârstă de 27 de ani. În perioada pandemiei, aceasta s-a îngrășat și a ajuns să aibă 158 de kilograme, dar ulterior a decis să facă o schimbare și așa a slăbit 88 de kilograme. Transformarea sa i-a uluit pe mulți.

O tânără care cântărea 158 de kilograme a ajuns ținta glumelor răutăcioase ale celor din jur. S-a transformat total după ce a slăbit 88 de kilograme

Scarlet Black se confrunta cu kilograme în plus și pandemia a agravat totul. Astfel, tânăra a ajuns să cântărească 158 de kilograme și, în scurt timp, a devenit ținta glumelor răutăcioase ale celor din jur. Acesta a fost momentul în care, sătulă să tot fie ținta criticilor, tânăra a decis să facă o schimbare în viața ei.

Citește și: O tânără care cântărea 228 de kilograme s-a transformat total după ce a slăbit 146 de kilograme. Cum arată astăzi

Fiind influencer și câștigând bani din activitatea ei în mediul online, aceasta a reușit să strângă timp de doi ani suma de 30.000 de lire sterline. Totuși, deși aceste economii erau menite să o ajute să își cumpere o casă a ei, iată că fata s-a răzgândit și a ales să facă altceva cu banii.

Mai exact, Scarlet Black a folosit suma pentru a-și face o operație de micșorare a stomacului. În scurt timp, efectele au început să apară și aceasta a început să slăbească. Totuși, topirea excesului de grăsime a venit apoi și cu o cantitate considerabilă de piele lăsată, așa că tânăra a recurs la alte operații estetice, apoi și-a făcut implant mamar și fesier, pentru a avea posterior în stil Brazilian.

Citește și: Ce este dieta 80/20 și cum a reușit o tânără să slăbească mâncând ce îi place. De șapte ani se menține la aceeași greutate

„Mereu mă îngrășam mult și repede, țineam diete și iar mă îngrășam semnificativ. Eram prinsă într-un cerc vicios din care nu puteam să ies. A început pandemia și perioada de lockdown, așa că faptul că am stat mai mult în casă m-a făcut să comand mai multe alimente de tip fast food și meniuri bogate în calorii. Am mâncat mai mult și am făcut mai puțină mișcare. Mâncam porții de mâncare potrivite pentru o fmailie întreagă. La o singură masa mâncam o pizza, pâine cu usturoi, pui prăjit cu cartofi wedges și beam în jur de un litru și jumătate de cola, apoi serveam niște dulciuri. Erau și zile când mâncam fast food dimineață, la prânz și seara. Sănătatea mea se deteriora rapid. Am auzit despre gastric sleeve și asta a fost salvarea meaa ”, a zis tânăra, potrivit celor de la mirror.co.uk.

După ce a slăbit 88 de kilograme și și-a făcut și alte intervenții estetice, Scarlet Black a ajuns să aibă un corp bine lucrat la sală, tonifiat. Mulți au început s-o admire pentru silueta de Invidiat.

Deși a cheltuit toți banii pe care îi avea economisți pentru casă, tânăra spune că este fericită cu alegerea făcută, spunând că s-a apucat acum să facă economii iar pentru o viitoare casă.