O tânără de 27 de ani avea ulcerații bucale și punea asta pe seama oboselii, dar când a mers la medic a primit un diagnostic crunt

O femeie care a fost diagnosticată cu cancer bucal a ajuns să aibă nevoie de o operație salvatoare prin care i-a fost scoasă o parte din limbă și înlocuită cu mușchi de la picior, potrivit metro.co.uk.

Charlotte Webster-Salter, în vârstă de 27 de ani, a început să aibă ulcerații bucale în 2018, dar s-a gândit că trebuie să fi fost din cauză că se simțea "epuizată" ca urmare a turelor lungi în care lucra ca însoțitoare de bord.

Dar ulcerațiile au apărut și au dispărut în următorii doi ani, dentistul suspectând că erau cauzate de apariția măselelor de minte.

Citește și: O mamă a privit pozele băiețelului și a văzut că are un semn ciudat la ochi. Medicii i-au dat un diagnostic dureros

O tânără a primit un diagnostic crunt, după ani în care a crezut că e doar obosită

După ce pe limba ei au apărut pete albe și dureroase și după ce a mers de mai multe ori la dentist și la medicul de familie, Charlotte a fost trimisă la un specialist.

Ea a declarat: "Ulcerele apăreau întotdeauna într-o singură zonă - ceea ce mi s-a părut ciudat. În mintea mea credeam că este vorba doar de stres sau de o stare de epuizare. Am crezut chiar că era din cauza mahmurelii sau că mâncarea picantă îmi dăunează. Mi-am îndreptat dinții și mi-am făcut plombe, dar nimic nu m-a ajutat.'

Charlotte a fost supusă unei biopsii, iar medicii și-au dat seama că adevărata problemă era o tumoră canceroasă numită carcinom cu celule scuamoase.

Această veste a fost o lovitură deosebit de dură pentru Charlotte și familia ei, deoarece mama ei, Sam, acum în vârstă de 51 de ani, a suferit de cancer la sân după ce a fost diagnosticată la 49 de ani.

Sam suferise o mastectomie, chimioterapie și radioterapie și se afla în remisie când Charlotte și-a dezvăluit diagnosticul.

Charlotte a declarat: "Am râs pur și simplu când mi-au spus - am fost atât de șocată încât nu știam cum să reacționez. Nu m-am gândit nicio secundă la posibilitatea de a avea cancer. Cel mai greu a fost să-i spun mamei mele, așa că am așteptat să o fac personal. Trecuse prin atâtea și mi-a frânt inima să-i spun că și fiica ei avea cancer”.

Charlotte a fost supusă unei operații de nouă ore și jumătate pentru a i se tăia partea afectată a limbii și pentru a o înlocui cu mușchi de la coapsă, numit 'lambou de piele'.

Nu erau siguri dacă cancerul se răspândise sau nu, așa că medicii i-au îndepărtat un ganglion limfatic din gât pentru a fi testat.

Din cauza umflăturii, Charlotte avea dificultăți în a respira, așa că i s-a făcut și o traheostomie - o deschidere în gât prin care se introduce un tub pentru a o ajuta să respire.

În această perioadă terifiantă, Charlotte a fost susținută de partenerul ei, Tom.

'În noaptea dinaintea operației, Tom și cu mine am mers la restaurant și am mîncat curry

„Nu știam când voi mai putea să mănânc sau chiar să vorbesc.”

Operația la care a fost supusă Charlotte s-a terminat cu success, iar în prezent tânăra se recuperează.

Momente tensionate și răsturnări de situație ▶ Vezi noile episoade din serialul Adela în AntenaPLAY