O mamă a privit pozele băiețelului și a văzut că are un semn ciudat la ochi. Medicii i-au dat un diagnostic dureros

Aceasta este incredibila poveste de viață prin care a trecut mama unui băiețel în vârstă de doi ani. Femeia se uita atent la pozele cu copilul atunci când a remarcat faptul că are un semn bizar la ochi. Când a mers la spital, medicii i-au dezvăluit ce avea copilul, de fapt.

Când a privit pozele cu băiețelul ei, o mama a văzut că cel mic are un semn bizar la ochi și l-a dus la medic

Chloe Ross din Marea Britanie a dezvăluit faptul că a observat că băiețelul ei, pe nume Cayson-Jay Palethorpe, are un semn ciudat la ochi, ce apare mai ales în fotografii. Practic, atunci când îi privea pozele, britanica vedea ca și când în interiorul ochiului este ceva luminos. Semnul a început să fie din ce în ce mai vizibil atunci când băiatul a împlinit vârsta de doi ani.

Citește și: După ce a fost la piscină, un băiat a început să se simtă rău. Peste 2 săptămâni, medicii i-au dat un diagnostic crunt

Inițial, aceasta a crezut că are doar sindromul „ochiului leneș”, ceva specific copiilor. Totuși, când ochiul a început să capete o tentă cețoasă, tânăra mamă în vârstă de 22 de ani a început să se îngrijoreze. A căutat detalii și informații pe internet și acesta a fost momentul în care instinctul i-a spus că este ceva în neregulă cu cel mic.

Fără să mai stea pe gânduri, mama a mers de urgență la spital. După numeroase analize și investigații, medicii i-au dat un diagnostic crunt: copilul avea retinoblastoma, adică o tumoră malignă oculară, ce se dezvoltă în retină și care afectează în mod special copiii cu vârste sub 6 ani.

Mai mult decât atât, boala era extrem de avansată și doctorii au mai descoperit și o tumoră de mari dimensiuni, așa că nu s-a mai putut face nimic pentru a salva ochiul celui mic. După operația de îndepărtare a ochiului afectat, băiețelul a primit o proteză.

Citește și: O fetiță de 4 ani se simțea rău. Părinții au crezut că e răcită, dar medicii i-au dat un diagnostic crunt. Ce avea, de fapt

Acum, mama copilului a decis să facă publică povestea în dorința ei de-a face cunoscută această afecțiune și de-a trage un semnal de alarmă părinților din întreaga lume.

„Acele poze ascundeau un secret ce putea să devină fatal dacă nu descopeream totul la timp. Am căutat pe internet și am aflat că un ochi cu un semn ciudat, ca o licărire, arată un semn clar de îngrijorare. M-am uitat apoi la fotografiile cu el încă de la opt luni și am văzut că avea și el asta. Avea probleme asta de mult și nu am avut habar. Am crezut că fotografiile arată așa din cauza blițului. Dacă nu căutam pe internet informații, astăzi poate lucrurile erau cu mult mai grave”, a dezvăluit mama, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Azi, băiețelul este bine și în afara oricărui pericol. Povestea lui a ajuns virală și a făcut rapid înconjurul lumii, stârnind numeroase reacții în mediul online.

Vezi premiera serialului turcesc care te va fascina. Primele patru episoade sunt disponibile în AntenaPLAY!