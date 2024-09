O tânără din România s-a mutat în chirie, dar a trecut printr-o situație greu de imaginat. Ce a făcut proprietara locuinței

O tânără din România a dezvăluit prin ce situație complet neașteptată a trecut atunci când s-a mutat în chirie. Mesajul ei a devenit viral.

O tânără din România, care în prezent este medic rezident, s-a mutat în chirie, dar a trecut printr-o situație greu de imaginat. Aceasta a povestit în detaliu ce s-a întâmplat, iar mesajul a devenit viral și a stârnit numeroase reacții.

Ce a pățit o tânără din România care s-a mutat în chirie. Ce a făcut proprietara locuinței

Bulversată de cele întâmplate, femeia și-a luat inima în dinți și a povestit cele întâmplate.

„M-am mutat recent intr-un loc nou, foarte ok, propietara o batranica draguta de 70 de ani. Mi-a zis ca vrea sa fie curatenie si sa nu fie restante la intretinere. Perfect rezonabil. Dupa cateva zile au inceput sicanarile.

Sunt medic rezident. Ma suna ,,Dar pe voi va platesc, mama? Te ajuta parintii? Esti sigura ca n-o sa avem probleme?". In fine, trecem peste.

Ca am zis de telefoane. Ma suna in fiecare zi sa imi aminteasca sa nu intru incaltata si sa fie intretinerea la zi. Are si un mod foarte enervant de a suna, daca ii inchid ca am alta treaba, suna la infinit, pot sa ii inchid si de 10 ori. Ma tine cate 10 minute, tot repetand "Vreau sa ne intelegem/Sper ca esti fata serioasa/Esti sigura ca ai inteles?".

Mi-a zis ieri ca o sa mai vina sa verifice daca totul e ok. Cu instiintare, dar WTF? Inteleg sa vii o data pe luna sa iei chiria si in situatii de urgenta, dar eu platesc pentru un spatiu personal.

Cica daca plec din oras trebuie sa o anunt. De parca sunt proaspat iesita din inchisoare.

Nu imi dau seama daca astea sunt lucruri care vor trece pe masura ce capata incredere, sau daca o sa ma faca de cap in permanenta. Apropo, a zis ca daca plec inainte de un an nu imi mai da garantia.

Bonus ca mi-am amintit: a zis de la inceput ca nu vrea animale sau copii. Ieri m-a intrebat daca sunt sigura ca nu sunt insarcinata”, a fost mesajul scris de o tânără din România pe Reddit.

Așa cum era de așteptat, reacțiile nu au întârziat să apară și nu puțini au fost cei care au sfătuit-o pe femeie să își găsească un alt loc unde să stea.

„Pentru liniștea ta, caută altă chirie”, „Serios, mai bine dorm în mașină decat cu așa proprietar”, iată doar o parte dintre reacțiile internauților care au citit confesiunea tinerei.