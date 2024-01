O tânără i-a interzis soacrei sale să-i ia bebelușul în brațe dacă nu face duș înainte. Care este motivul

O tânără i-a interzis soacrei sale să-i mai țină bebelușul în brațe dacă nu face duș înainte. Mulți s-au mirat când au aflat care este motivul, de fapt.

Se spune că mama știe cel mai bine care sunt nevoile copilului său. O tânără a reușit să uimească oameni din întreaga lume și a stârnit numeroase reacții atunci când a recunoscut faptul că i-a interzis soacrei sale să mai ia bebelușul în brațe dacă nu face un duș înainte. Într-un mesaj publicat pe internet, mama a povestit toate detaliile acestei situații.

Atunci când devii părinte, primele luni de viață ale copilului pot fi o adevărată provocare pentru oricine. De aceea, ce de cele mai multe ori, proaspeții părinți au tendința să devină extrem de grijulii și atenți la detalii la care unii nici nu se gândesc vreodată.

Este și cazul acestei femei care i-a interzis soacrei să îi ia bebelușul în brațe dacăn nu face duș înainte. Se pare că în spatele acestei reguli ce poate părea absurd pentru unii există și un motiv, cât se poate de întemeiat. Mama bebelușului a explicat faptul că s-a documentat despre „fumatul la mâna a treia” și și-a dat seama cât de periculos este acest fenomen pentru micuțul ei.

„După ce am citit mai multe despre fumatul la mâna a treia am început să devin tot mai îngrijorată și atentă la soacra mea, atunci când ține copilul în brațe. Este o fumătoare înrăită. Eu și soțul am decis ca, după ce fumează, trebuie să facă un duș și să își schimbe hainele înainte de a lua copilul în brațe. Poate cu ocazia aceasta se va gândi șa acest viciu și va vedea câte neplăceri aduce”, a spus tânăra pe un site, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Mai mult decât atât, femeia a explicat faptul că nu și-a dorit să își scandalizeze rudele cu decizia luată, ci doar a vrut să stabilească niște limite necesare pentru sănătatea copilului său. După ce au aflat despre „fumatul la mâna a treia” și efectele pe care le poate avea, mulți dintre cei care au aflat povestea i-au dat dreptate mamei.

Fumatul la mâna a treia se referă la reziduurile ce mai rămân pe piele, pe păr, pe haine, în pat sau pe orice altă suprafață, mult timp după ce țigara a fost stinsă. Studii recente au arătat că acest fenomen este cât se poate de periculos, mai ales pentru bebeluși și copii. Expunerea la fumatul de mâna a treia poate cauza boli grave.