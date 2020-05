Înșelată și părăsită. O tânără și-a răzbunat fiecare lacrimă vărsată pentru iubitul infidel: „Am plâns destul. E rândul tău”

Comanda a fost livrată la domiciliul destinatarului, cu un bilet pe care scria: „Am plâns trei zile. E rândul tău.”

„Am aflat de la prieteni comuni că nu a fost deloca afectat după ce m-a părăsit. Eu am stat trei zile închisă în casă, plângând fără încetare. Am suferit cumplit.

Am comandat online o tonă de ceapă. Am dat adresa lui și am specificat ca marfa să fie lăsată în fașa ușii casei. Vreau să simtă și el gustul lacrimilor”, a explicat Zhao, pentru jurnaliștii chinezi.