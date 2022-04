Panică la staţia de metrou Basarab. Călătorii au fost evacuaţi prin tunel, după ce o garnitură s-a oprit. Precizările Metrorex

„Călătorii aflați în tren au fost anunțați cu privire la deranjament și vor fi debarcați prin tunel, cu ajutorul personalului Metrorex, în condiții de siguranță și îndrumați pentru continuarea călătoriei”, a anunțat Metrorex.

Nu sunt persoane rănite. Patru autospeciale de pompieri, 2 ambulanţe SMURD şi Detaşamentul de Salvatori Metrorex au intervenit la faţa locului. 276 de persoane au fost evacuate prin tunel şi direcţionate spre staţia Basarab, aflată la o distanţă de 200 de metri de locul în care metroul s-a oprit, potrivit Observator.

Garnitura care s-a defectat a fost deconectată de la alimentarea cu energie electrică, potrivit Digi24.

Metrorex informează publicul că, în urma deranjamentului de pe Magistrala 4, călătorii aflaţi în trenul defect, rămas în tunel, au fost debarcaţi în mod coordonat de către echipele Metrorex cu sprijinul ISU, fără a fi semnalate probleme de ordin medical.

"Menţionăm că pasagerii trenului au fost debarcaţi în condiţii de siguranţă şi însoţiţi în tunel, aproximativ 100 m, până la peronul staţiei Basarab. După debarcarea călătorilor din tren, tunelul este verificat pentru a fi repusă tensiunea. Trenul defect urmează să fie retras la depou şi verificat pentru stabilirea cauzelor deranjamentului şi a remedierii. Până la rezolvarea situaţiei, circulaţia trenurilor de metrou se desfăşoara în sistem pendulă. Precizăm că trenul ajutor trimis pentru tractarea trenului defect, nu a fost blocat în tunel, acesta realizează manevre de tractare", transmite Metrorex.

Citește și: Ce a spus Volodimir Zelenski în Parlamentul României: „Viitorul nostru e împreună”. Ce a cerut președintele Ucrainei

ŞTIREA INIŢIALĂ - Metrorex informează publicul că pe Magistrala 4, între staţiile de metrou Grivita şi Basarab, s-a produs o defecţiune la trenul de metrou. Călătorii aflaţi în tren au fost anunţaţi cu privire la deranjament, fiind debarcaţi prin tunel, cu ajutorul personalului Metrorex, în condiţii de siguranţă şi îndrumaţi pentru continuarea călătoriei, afirmă compania, notează news.ro.

Circulaţia trenurilor de metrou se desfăşoară pe celălalt fir de mers în sistem pendulă.

Citește și: Cât te costă să te debranșezi de la rețeaua de termoficare pentru a avea centrală proprie, în București

Între timp, echipele Metrorex fac demersurile necesare pentru retragerea trenului defect din circulaţie şi reluarea acesteia în condiţii normale pe ambele fire.

AntenaPLAY: The secret life of my secretary

The Secret Life of My Secretary. Doua episoade noi din super serial sunt acum in AntenaPLAY