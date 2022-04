Ce a spus Volodimir Zelenski în Parlamentul României: „Viitorul nostru e împreună”. Ce a cerut președintele Ucrainei

În cadrul discursului susținut în fața parlamentului României, președintele Ucrainei a vorbit despre apropierea dintre cele două popare, facilitată de bunătatea de care au dat dovadă românii, în raport cu refugiații ucraineni, potrivit news.ro.

Volodimir Zelenski și-a început discursul, arătând imagini cu masacrul de la Bucea, o suburbie a Kievului, unde au fost uciși civili. Ulterior, preșdintele Ucrainei a aminitit de Revoluția prin care a trecut România în 1989, făcând o comparație între situația din comunism a țării noastre și cea a Ucrainei din prezent.

„Poporul român s-a ridicat şi s-a apărat doborând un regim care era inadecvat, pentru că era singura cale”, a spus preşedintele ucrainean”.

„Numele oraşului nostru Bucia este acum pentru totdeauna în istoria mondială. În istoria crimelor de război. În istoria exterminării oamenilor.

Până în prezent, se cunoaşte de peste 300 de civili torturaţi, împuşcaţi sau ucişi în alt mod la Bucia. Locuitori obişnuiţi ai unui oraş obişnuit din apropiearea Kyivului. Încătuşaţi la spate, împuşcaţi în ceafă sau în ochi şi ucişi pe străzi. Zdrobeau vehiculele civile cu echipamente militare. Cu oameni în ele! Violau femei şi fete...

Şi aceasta este doar începutul anchetei. Nu toate dovezile au fost strânse încă. Nu toate înmormântările au fost încă descoperite. Nu au fost încă inspectate toate subsolurile în care militarii ruşi au torturat oamenii.

Există toate motivele să credem că numărul locuitorilor ucişi din Bucia şi din alte oraşe ucrainene din apropiere va fi mult mai mare decât ceea ce cunoaştem astăzi”, a spus Volodimir Zelenski despre masacrul din Bucia.

„În 1989, Nicolae Ceauşescu şi-a încheiat în sfârşit viaţa. De mulţi ani a fost limpede că acest om îşi pierduseră adecvarea.

Era clar că el, soţia lui, cei apropiaţi de el, „Securitatea” lui trag ţara voastră şi oamenii în jos - spre suferinţă, spre sărăcie, spre izolare nu doar de lume, dar şi de tot cel mai avansat din lume.

Acel regim se baza doar pe intimidare şi represiune, brutalitate şi înşelăciune. Nu era nimic luminos în acesta. Poporul român s-a revoltat şi s-a apărat, s-a salvat. După ce a răsturnat puterea inadecvată.

Pentru că aceasta era singura cale. Ceauşescu, soţia, cei apropiaţi de el şi Securitatea lui nu au putut fi convinşi”, a spus peședintele Ucrainei despre istoria noastră.

Volodimir Zelenski a afirmat că rușii nu se vor opri la Ucraina și că următoarea țintă ar fi Republica Moldova.

„Stimate popor român, împreună trebuie să oprim aceşti oameni inadecvaţi care s-au obişnuit să nu fie pedepsiţi, că li se permite orice. Ucraina nu este ultima ţintă a agresiunii ruseşti, ocupanţii ruşi vor că treacă de Mikolaev ca să ocupe Odesa, iar de la Odesa urmează Moldova. Este fundamental să apărăm independenţa Moldovei, iar asta înseamnă securitatea în întreaga regiune a Dunării, în prezent pe teritoriul Ucrainei se decide soarta întregii Europe de est şi a Mării Negre", a declarat el.

Volodimir Zelenski a cerut ca România să-și încheie raporturile economice cu Rusia și să facă tot ce poate pentru ca militarii ruşi să răspundă pentru infracţiunile comise pe teritoriul ucrainean.

„Au fost impuse sancţiuni Rusiei pentru acest război. Dar războiul pentru libertatea noastră durează de 40 de zile deja. După 8 ani de război în Donbas.

Aceasta înseamnă că doar sancţiuni nu este suficient.

Rusia trebuie să caute pacea cu Ucraina şi cu întreaga Europă. Pentru a face acest lucru, Rusia trebuie să fie lipsită de toate resursele. În primul rând, financiar şi economic.

Uniunea Europeană trebuie să ajungă în sfârşit la o decizie de principiu şi să închidă porturile pentru navele ruseşti.

Să oprească tranzitul de mărfuri şi orice activitate economică cu Rusia. Limitarea fluxului de bani pentru sursele de energie ruseşti nu are o alternativă.

Se poate discuta care ar trebui să fie formatul: un embargo complet asupra proviziilor sau un program precum „petrol în schimbul produselor alimentare” – dar aceasta este necesar.

Dar nu numai aceasta.

Fiecare politician dintr-o lume democratică trebuie să apere necesitatea de a oferi Ucrainei toate armele necesare. Pentru că pe câmpul de luptă se decide cine va fi învingător în acest război - libertatea sau tirania.

Toţi cei de care depinde acest lucru trebuie să facă tot posibilul pentru a aduce rapid şi inevitabil în faţa justiţiei pe toţi militarii ruşi şi liderii lor care sunt vinovaţi de comiterea crimelor împotriva civililor pe teritoriul temporar ocupat al Ucrainei.

Astăzi, am convenit cu Uniunea Europeană acordarea unui sprijin financiar şi tehnic echipei de investigare Eurojust, a statelor membre ale UE şi Curţii Penale Internaţionale.

Cred că leadership-ul României va fi unul dintre factorii decisivi în restabilirea dreptăţii şi protejarea vieţii normale atât în regiunea noastră, cât şi în Europa în ansamblu”, a spus Volodimir Zelenski.

„Sunt convins că România va susţine tot ce trebuie pentru a impune dreptatea, sunt convins că România şi firmele româneşti vor participa la programele de refacere a Ucrainei de după război”, a spus Volodimir Zelenski.

Volodimir Zelenski a declarat că viitorul Ucrainei și cel al României este împreună, într-o familie europeană.

„Vreau să încep un dialog cu România pentru a permite întreaga protecţie a minorităţilor noastre naţionale, şi a comunităţii româneşti din Ucraina şi a celei ucrainene din România. Viitorul nostru e împreună, într-o familie europeană. Sunt convins că foarte curând voi putea să mă adresez dumneavostră cu mulţumiri pentru întreaga susţinere, susţinerea României pentru intrarea Ucrainei în Uniunea Europeană. Vă mulţumesc foarte mult. Glorie României, glorie Ucrainei!", și-a încheiat discursul Volodimir Zelenski.

