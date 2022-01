Părinții au montat o cameră de supraveghere în camera bebelușului. În timpul nopții, ceva bizar i-a trezit brusc. Ce au descoperit

O mamă a povestit ce sperietură a tras la scurt timp după ce a montat o cameră de supraveghere în camera bebelușului său. La un moment dat, în timpul nopții, un sunet bizar i-a îngrozit pe părinții copilului.

Ce au descoperit părinții după ce au montat o cameră de supraveghere în camera bebelușului lor

Părinții copilului au montat o cameră de supraveghere în dormitorul celui mic încă de când acesta s-a născut, pentru a-l supraveghea mai bine pe timpul nopții. Există monitoare de bebeluși doar cu funcție vocală, dar există și unele ceva mai inteligente, ce au cameră de supraveghere.

Era o noapte oarecare atunci când Kiara, o tânără mama din Melbourne (Australia) și-a adormit bebelușul, apoi a decis să se retragă în dormitorul ei, ca să se odihnească puțin. La un moment dat, în liniștea deplină ce a cuprins casa, cei doi părinți au putut auzi un sunet bizar, ce le-a dat fiori și o sperietură de zile mari.

„Stăteam în pat alături de Daniel, partenerul meu, dormeam. Era liniște și întuneric. Apoi, cât se poate de clar, am auzit totul, o voce puternică de bărbat, o voce pe care nu am putut s-o recunosc. În mod clar nu aparținea vreunei persoane din anturajul meu. L-am auzit cât se poate de clar cum i-a spus bebelușului nostru că e drăguț”, a povestit femeia, potrivit celor de la dailyrecord.co.uk.

Fără să mai stea pe gânduri, părinții au sărit din pat și s-au apucat să verifice frenetic fiecare încăpere a casei, pentru a se asigura că nu se află vreun străin în locuință. Totuși, Kiara a dezvăluit faptul că încă de atunci i-a zis partenerului său că totul are legătură cu camera de supraveghere din camera copilului.

Kiara și partenerul ei s-au asigurat, atunci când au cumpărat monitorul de bebeluși, că folosesc la internet parola puternice, ce nu pot fi sparte. Iată totuși că, cineva și cumva, a reușit să aibă acces de la distanță la dispozitivul din camera copilului.

Ea a mai explicat faptul că nu a fost aceea prima oară când i s-a părut că aude sunete bizare în timpul nopții. Tânăra mamă a dus monitorul de bebeluși la magazinul de unde l-a cumpărat și a relatat incidentul.

Ulterior, australianca a dezvăluit că va renunța la genul acesta de gadget și va alege, cel mai probabil, un monitor de bebeluși doar cu funcția de voce, fără și cea de cameră de supraveghere.

