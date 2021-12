Părinții au montat o cameră de supraveghere în camera bebelușului. Când au privit apoi imaginile s-au speriat. Ce au descoperit

O mamă a a povestit faptul că, fără vreun motiv aparent, bebelușul său în vârstă de un an și trei luni, pe nume Freddie, a început să se treazească din somn în fiecare noapte, în jurul orei 2. Văzând că niciodată cel mic nu vrea lapte sau să-i fie schimbat scutecul și nici nu are probleme sau vreo nevoie anume, aceasta a început să își pună serioase semne de întrebare.

Părinții copilului au montat o cameră de supraveghere în dormitorul celui mic încă de când acesta s-a născut și au decis să privească imaginile mai atent, ca să descopere ce anume îl neliniștește pe bebeluș. Acesta a fost momentul în care au făcut o descoperire ce i-a speriat din plin.

Părinții au privit imaginile de pe camera de supraveghere din camera bebelușului și au făcut o descoperire ce i-a speriat

Shannon Richardson din Banbury, Oxfordshire (Marea Britanie) a început să se îngrijoreze destul de serios atunci când a observat că bebelușul său se trezește în fiecare noapte la ora 2, fără să aibă vreun motiv. Împreună cu soțul său, aceasta a decis să privească mult mai atent imaginile de pe camera de supraveghere din camera copilului. Inițial, aceasta a fost pusă pentru a auzi dacă cel mic plânge, dar de aici a pornit totul!

Citește și: Un tată a filmat ce face fiul său noaptea și a decis să se „răzbune” într-un mod neașteptat. Imaginile sunt virale pe TikTok

Sătui să vadă cum băiatul lor de un an și trei luni se trezește la ora 2 noaptea și refuză apoi să se culce iar, părinții au analizat în detaliu ce se întâmplase în timpul nopții. Când au dat volumul mai tare la imagini, cei doi au tras o sperietură de zile mari.

Din monitorul pentru bebeluși se auzea o voce de bărbat care vorbea cu micuțul Freddie. Acesta a fost momentul în care părinții au înțeles că cineva reușise să se „infiltreze” în sistemul de supraveghere și, seară de seară, să facă același lucru: să îl urmărească pe bebeluș, să îl trezească din somn și să îi vorbească.

Citește și: Un bărbat a montat camere ca să filmeze ce face soția lui somnambulă, pe timpul nopții! Imaginile sunt virale pe Tik Tok

„Nu știm de cât timp se întâmplă acest lucru, dar nu e ceva recent, fiindcă băiatul s-a trezit zilnic în ultima vreme, la aceeași oră din noapte, refuzând apoi să se mai culce la loc. Am scăpat de camera de supraveghere din cameră și bebelușul nu s-a mai trezit, a dormit liniștit. Eram la televizor într-o noapte atunci când am auzit zgomote din camera celui mic, când ne-am apropiat de ușă am auzit acea voce groasă de bărbat vorbindu-i. Soțul a scos imediat camera din cameră, eram în stare de șoc și nu știam ce să facem”, a dezvăluit Shannon Richardson, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Părinții au spus că au primit respectivul monitor în dar și l-au considerat un dispozitiv util pentru supravegherea copilului, dar nu și-au imaginat că lucrurile vor deveni atât de serioase.

Cine aduce cei mai mulți prieteni? ▶ Alege-ți favoritul și ajută-l să câștige