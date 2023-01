Povestea impresionantă a doi călugări. Bărbatul a cerut-o în căsătorie după o săptămână: „Nu știa nici măcar care e numele meu”

La douăzeci și patru de ani după ce a devenit călugăriță, viața lui Mary Elizabeth s-a schimbat pentru totdeauna. Asta s-a întâmplat după întâlnirea sa predestinată cu un alt călugăr, pe nume Robert, la o mănăstire din Preston, UK.

Priora ordinului carmelit (catolic) o dusese pe sora Mary Elizabeth să-l întâlnească pe călugărul Robert, pentru a vedea dacă voia ceva de mâncare. Însă cea care conducea congregația de călugări a fost chemată la telefon, așa că cei doi călugări au rămas singuri.

Sora Mary Elizabeth dusese o viață devotată, austeră și în mare parte liniștită ca călugăriță, petrecându-și majoritatea zilelor în „chilia” ei. Înainte ca Robert să iasă pe ușă, ea l-a oprit să-i perieze mâneca și, așa, a simțit că ceva s-a întâmplat.

„Pur și simplu, am simțit o chimie acolo, ceva, și am fost puțin jenată. Și m-am gândit, Doamne, a simțit și el asta. Și când l-am lăsat să iasă pe ușă, a fost destul de ciudat", a povestit ea pentru BBC.

Ea își amintește că aproximativ o săptămână mai târziu a primit mesajul lui Robert în care o întreba dacă vrea să se căsătorească cu el.

„Am fost puțin... șocată. Am purtat un voal, așa că nici măcar nu mi-a văzut culoarea părului. Nu știa nimic despre mine cu adevărat, nimic despre educația mea. Nici măcar nu știa numele meu", își amintește ea.

Înainte de a intra în ordinul carmeliților - un vechi ordin al bisericii romano-catolice - la vârsta de 19 ani, sora Mary Elizabeth fusese Lisa Tinkler, din Middlesbrough, Anglia.

Deși părinții ei nu fuseseră religioși, vizita unei mătuși a trezit ceva în Lisa, în vârstă de șase ani, astfel încât i-a cerut tatălui ei să-i construiască un altar în dormitorul ei.

„Aveam o statuie a Maicii Domnului și o sticlă mică de apă. De fapt, am crezut că sticla era sfântă și nu apa - așa că o umpleam de la robinet și beam apa", a povestit ea.

Sora Mary Elizabeth și-a făcut în cele din urmă curajul să-i spună priorei ei că are sentimente pentru Robert, dar răspunsul pe care l-a primit a fost unul sceptic.

„Nu putea înțelege cum s-a întâmplat pentru că eram acolo de puțin timp, sub supravegherea ei. Priora m-a întrebat cum aș fi putut să mă îndrăgostesc după atât de puțin contact”, spune ea.

Sora Mary Elizabeth se întrebase dacă, de asemenea, relația ei cu Dumnezeu se va schimba.

„Acea atingere a Lisei m-a schimbat complet și am simțit cum ceva crește treptat în inima mea. Nu cred că am ajuns vreodată într-un punct în care am simțit că mă îndrăgostesc nebunește, pentru că devenind călugăr, ei te învață cum să faci față emoțiilor așa cum e dragostea”, a recunoscut Robert.

A avut lupte interioare chiar și atunci când i-a spus călugăriței să se căsătorească cu el.

"Dar teama mea nu era de natură religioasă sau spirituală, era doar despre cum voi începe o nouă viață la vârsta de 53 de ani", spune el.

Tranziția a fost dificilă, mai ales la început. Lisa își amintește un moment chiar înainte de Crăciun, la scurt timp după ce amândoi s-au lăsat de viața monahală.

„M-am uitat la Robert, era agitat și plângea. În acel moment, am crezut că trebuie să fim ca Romeo și Julieta și să punem capăt. Ne-am simțit singuri, dar am trecut peste asta”, spune Lisa.

Amândoi s-au căsătorit și locuiesc într-o casă din satul Hutton Rudby din North Yorkshire - unde Robert a fost numit vicar al bisericii locale.

