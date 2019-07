Povestea primul accident rutier din lume și statisticile sumbre din România de azi

Numărul tot mai mare de mașini, traficul intens, neatenția, graba și oboseală sunt doar câteva dintre cauzele ce contribuie anual la un număr mare de accidente rutiere ce iau viața a milioane de oameni la nivel global. Pe 29 iulie 1834, acum 185 de ani, era înregistrat primul accident rutier. O diligență cu aburi, a inginerului Edinburg, a lovit o piatra pusă în mod intenționat în drum. Cazanul cu aburi a explodat provocând moartea a 5 persoane.

Ce ne spun statisticile despre accidentele rutiere?

În România, anul trecut au murit aproape 1.900 de oameni în accidente rutiere. Din cauza acestor constatări, autoritățile trebuie să ia măsuri de urgență pentru prevenirea accidentelor de pe șosele. Multe dintre accidente au avut loc și din cauza condițiilor deficitare de drum, lipsa autostrăzilor și a reparațiilor necesare. De asemenea, o altă cauză a accidentelor rutiere e constituită de lipsa educării tuturor participanților la trafic, de la șoferi și bicicliști, până la pietoni.

Potrivit unei statistici dată publicității recent de Eurostat, în cele mai multe state membre UE, mai puțin de 60 de cetățeni dintr-un milion mor, anual, în accidente rutiere. Cu toate acestea, în unele dintre state, traficul e mai sigur de atât.

Spre exemplu, în Marea Britanie, statisticile arată că anual își pierd viața pe șosele 28 de oameni dintr-un milion. Iar în Danemarca se înregistrează, din cauza accidentelor rutiere, 30 de decese la milionul de locuitori.

Pe de altă parte, în țările din Estul Europei șoselele sunt foarte nesigure. De fapt, dintre toate statele UE, traficul este cel mai nesigur în: România, unde se înregistrează anual, din cauza accidentelor, 96 de decese la milionul de locuitori, și în Bulgaria, care raportează 88 de decese cauzate de accidente la milionul de locuitori. La noi în țară, 5 români mor zilnic în accidente rutiere.

Ce schimbări trebuie implementate pentru evitarea accidentelor rutiere?

România e într-o situație dezastruoasă când vine vorba de capitolul infrastructură. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), rețeaua de drumuri din România se întindea, la începutul anului 2018, pe aproape 87.000 de kilometri, dintre care doar o cincime erau drumuri naționale, din care aproape jumătate ar trebui reparate. Așadar, pe marile artere rutiere din țară e aglomerație, iar riscul de accidente e crescut.

În România încă există drumuri naționale de pământ, dar și o mulțime de drumuri județene a căror stare îi pune în pericol pe șoferi.

"La cum stau lucrurile acum, de oriunde am începe, s-ar cunoaște ceva și am obține niște rezultate. Spre exemplu, e nevoie de investiții de sute de milioane de euro în construcția de centuri ocolitoare ale orașelor. Aceste șosele sunt necesare pentru că preiau traficul greu, reduc aglomerația și riscul de accidente. Acum, avem zeci de orașe fără centuri (…) mai e o problemă: chiar și pe drumurile noi care se fac, se montează indicatoare rutiere greșite, care induc in eroare. (…)De aceea, am ajuns unde suntem astăzi: pe primul loc în UE la numărul de accidente mortale", a declarat pentru Ziare.com Ionut Ciurea, directorul executiv al Asociatiei Pro Infrastructura.

Accidente rutiere grave petrecute în 2019

4 ianuarie - Un bărbat de 31 de ani, din satul Smârdan, judeţul Dolj, a murit într-un grav accident rutier care a avut loc pe raza localităţii respective după ce a pierdut controlul autoturismului pe care îl conducea.

5 ianuarie - Un bărbat de 43 ani din judeţul Galaţi a murit, în urma unui accident rutier produs pe DN 26, în zona localităţii Vânători, în care au fost implicate trei autovehicule.

6 ianuarie - Două persoane au murit, iar o alta a fost grav rănită, după ce autoturismul cu care se deplasau au intrat în coliziune cu mai multe podişti şi un copac, pe DJ100H, în satul Grăjdana, comuna Tisău.

7 ianuarie - O persoană a murit şi alta a fost rănită într-un accident rutier produs pe DN 7, în localitatea argeşeană Drăganu.

9 ianuarie - Un tânăr din oraşul Darabani şi-a pierdut viaţa într-un accident rutier care a avut loc pe drumul naţional DN 29 B, pe raza localităţii Dealu Mare, în apropiere de municipiul Dorohoi. Tânărul de 27 de ani era pasager pe scaunul din stânga al autoturismului cu volan pe dreapta, care era înmatriculat în Bulgaria. El a rămas încarcerat, iar apoi, după ce a fost scos de pompieri, a fost preluat de o ambulanţă şi transportat la Spitalul Municipal Dorohoi, însă, din cauza gravelor traumatisme suferite la cap, nu a putut fi salvat.

10 ianuarie - Un bărbat în vârstă de 63 de ani, din comuna Peretu, judeţul Teleorman, şi-a pierdut viaţa în urma unui accident rutier. Bărbatul se deplasa pe jos, pe marginea E 70, drumul care face legătura între Alexandria şi Craiova, când a fost acroşat de un autoturism.

16 ianuarie - Un tânăr în vârstă de 22 de ani a murit, iar alte două persoane au fost rănite, una rămânând încarcerată, în urma unui accident rutier care s-a produs pe DN 5, între localităţile Adunaţii Copăceni şi Călugăreni, şi în care au fost implicate trei autoturisme.

17 ianuarie - Un bărbat a murit şi o femeie a fost grav rănită în judeţul Constanţa, după ce maşina în care se aflau a intrat într-un copac pe DN 39, între staţiunile Neptun şi Olimp.

20 ianuarie - Un accident rutier soldat cu decesul a doi tineri, ambii în vârstă de 18 ani, s-a produs în urma coliziunii a două autoturisme pe DN 22, în zona localităţii Palazu Mic.

21 ianuarie - O tânără de 20 de ani, din Suceava, a murit, în urma unui accident rutier provocat de un tânăr de 19 ani, care conducea un autovehicul dinspre Gilău spre Cluj-Napoca,. În urma accidentului, şoferul a fost grav rănit.

24 ianuarie - Patru persoane şi-au pierdut viaţa într-un accident rutier, pe Drumul Naţional 65, în judeţul Teleorman. Din cauza vitezei, dar şi a carosabilului umed, şoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului şi acesta s-a izbit de un copac. Toţi cei patru aveau vârste cuprinse între 30 şi 40 de ani.

6 aprilie - O persoană a decedat şi alte două au rămas încarcerate în urma unui accident rutier în localitatea ilfoveană Jilava, în care au fost, de asemenea, avariate patru autoturisme.

12 aprilie - O tânără de 19 ani a decedat după ce maşina în care se afla a intrat în coliziune cu un alt autovehicul pe str. Televiziunii din Capitală.

12 aprilie - O persoană a decedat şi alte patru au ajuns la spital, după ce dubiţa în care se aflau a intrat într-un copac pe DN 1A, la ieşire din localitatea Cocorăştii Olt, judeţul Prahova.

13 aprilie - Un bărbat a murit în urma unui accident rutier petrecut în localitatea Bobâlna, iar un altul a fost transportat în stare gravă la spital. Cele două victime au rămas încarcerate în urma impactului dintre autoturismele în care se aflau.

23 aprilie - Două persoane au decedat şi alte două au fost grav rănite în urma unui accident rutier produs marţi pe DN 2, în zona localităţi buzoiene Potârnicheşti.

3 mai - Cel puţin şase persoane au fost transportate la spital, în urma unui accident rutier care s-a produs pe drumul naţional 29 care face legătura între municipiile Botoşani şi Suceava, pe raza localităţii Baisa.

20 mai - Opt persoane au fost transportate la spital în urma unui accident rutier produs în noaptea de duminică spre luni în judeţul Satu Mare.

22 mai - Două persoane au murit şi patru au suferit răni uşoare într-un accident rutier produs pe Drumul Naţional 15, între Brâncoveneşti şi Suseni, judeţul Mureş.

26 mai - Trei bărbaţi au murit într-un accident rutier produs pe DN 61, în localitatea Milcovăţu din judeţul Giurgiu.

29 mai - Şapte persoane, printre care şi un copil, au fost rănite într-un accident rutier petrecut pe DN 13E, în zona Câmpu Frumos, în apropierea municipiului Sfântu Gheorghe.

16 iunie - Două femei au murit, iar alte patru persoane au suferit traumatisme multiple în urma unui accident rutier care a avut loc, pe DN 18, între localităţile Leordina şi Petrova, judeţul Maramureş.

18 iunie - Opt persoane, dintre care şapte angajaţi ai Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Braşov, au fost rănite într-un accident rutier produs pe DN73A, la ieşirea din localitatea Şercaia către Ohaba.

21 iunie - Două persoane au decedat şi alţi doi minori au fost grav răniţi în urma unui accident rutier petrecut pe sensul către Timişoara al autostrăzii A1, la kilometrul 447, în zona localităţii Traian Vuia.

22 iunie - O persoană şi-a pierdut viaţa, iar alte trei au fost rănite în urma unui accident produs pe DJ 151 din judeţul Bistriţa-Năsăud, în apropierea localităţii Blăjenii de Jos.

26 iunie - Şase persoane, între care doi copii, au ajuns la spital, după ce au fost implicate într-un accident rutier petrecut pe DN 1, între localităţile braşovene Ghimbav şi Codlea.

