Baba Vanga ar fi anticipat schimbări majore în 2027, unele dintre ele fiind legate de prețul aurului. Clarvăzătoarea ar fi prezis că anul viitor ar urma să aibă loc o criză globală de numerar, care ar duce la o creștere semnificativă a prețului aurului.

Baba Vanga ar fi prezis ce ar urma să se întâmple în 2027. Printre profeții se numără o criză globală de numerar, în contextul căreia ar urma să crească prețul aurului. Ar fi vorba despre o creștere semnificativă, ceea ce i-ar determina pe bogații lumii să se orienteze către metale prețioase.

Ce ar fi prezis Baba Vanga pentru 2027

Prețul aurului ar putea înregistra o nouă creștere semnificativă în 2027, potrivit unei profeții atribuite Babei Vanga, cea care a anticipat moartea Prințesei Diana și atentatele din 11 septembrie 2001 din New York.

Clarvăzătoarea bulgară ar fi anticipat o criză globală de numerar, în contextul căreia investitorii ar urma să se orienteze către metale prețioase. Prețul aurului ar urma să crească din acest motiv. Baba Vanga ar fi prezis să prețul aurului ar putea crește cu 25% până la 40%, scrie newseisamay.com.

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Profeția ei a fost analizată și ținând cont de faptul că specialiștii au atras atenția asupra faptului că prețul aurului ar putea crește în următorii ani. Analizele au la baze indicatori economici, iar băncile și-au făcut propriile estimări. Totuși, nu se poate afla dacă profeția Babei Vanga este adevărată sau nu, însă a stârnit deja o mulțime de reacții.

Ce ar mai fi prezis clarvăzătoarea pentru anul viitor

Baba Vanga ar fi prezis o boală misterioasă sau un experiment genetic, în urma căruia un grup restrâns ar putea avea abilități neobișnuite. Nu se știe despre ce abilități ar putea fi vorba și nici despre locul unde se va întâmpla acest lucru.

Nu există informații nici despre boala sau experimentul care ar putea duce la schimbări.

Baba Vanga ar fi prezis pentru 2026 și o schimbare în fruntea Rusiei. Clarvăzătoarea ar fi prezis că puterea va fi preluată de un „maestru”, a cărui ascensiunea va avea loc anul acesta.

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