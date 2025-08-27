Predicțiile înfricoșătoare ale Babei Vanga pentru 2026. Clarvăzătoarea a prezis că lumea se va schimba complet

Baba Vanga a făcut predicții înfricoșătoare pentru anul 2026. Celebra clarvăzătoare a prezis că lumea se va schimba complet începând de anul viitor.

Încă din trecut, oamenii au fost fascinați de necunoscut, iar din dorința de a înțelege viitorul au apelat la tot felul de metode. De-a lungul timpului au existat oracole, tarot, numerologie și clarvăzătoare care păreau că pot prevesti evenimentele din viitor.

Baba Vanga se numără printre persoanele considerate înzestrate cu daruri speciale. Se spunea că aceasta putea să facă predicții precise. Chiar dacă a murit în 1996, viziunile sale continuă să stârnească interes și dezbateri.

Pentru că anul se apropie de sfârșit, mulți s-au întrebat care sunt profețiile celebrei clarvăzătoare pentru 2026. Se pare că veștile nu sunt deloc bune. Aceasta anunța că lumea se va schimba complet.

Ce predicții înfricoșătoare a făcut Baba Vanga pentru anul 2026. La ce trebuie să se aștepte omenirea

Baba Vanga ar fi prezis pentru noul an câteva dezastre naturale majore precum cutremure, erupții vulcanice și fenomene meteorologice extreme care pot afecta o mare parte a planetei. Aceste avertismente ale clarvăzătoarei au îngrijorat populația, conform click.ro.

De asemenea, aceasta a prevestit și un război la nivel global în 2026, ceea ce a pus pe gânduri pe toată lumea. Vor exista tensiuni și conflicte între state. Mai mult, se menționează că Taiwanul va fi atacat de China, în timp ce vor exista neînțelegeri între Rusia și Statele Unite ale Americii.

O altă predicție care a stârnit curiozitatea populației a fost cea legată de inteligența artificială. Baba Vanga ar fi prevestit că lumea va fi cucerită de tehnologie începând de anul viitor, luând decizii importante pentru omenire.

Cea mai controversată predicție a clarvăzătoarei face referire la viața extraterestră care urmează să viziteze Pământul în noiembrie 2026. Această scenă desprinsă din filmele de SF stârnește interesul oamenilor, conform sursei citate mai sus.

Omenirea a fost întotdeauna curioasă să afle ce îi rezervă viitorul, mai ales în vremuri grele sau nesigure. De aceea, mulți s-au uitat cu speranță sau teamă către cei care pretind că pot vedea ceea ce se întâmplă peste ani. Un lucru este cert, unii cred în astfel de profeții, în timp alții le privesc cu îndoială.

Ce secrete a lăsat Baba Vanga lumii. De ce e bine să punem sare la pervazul geamului

Deși s-a stins din viața de aproximativ 29 de ani, Baba Vanga a lăsat în urma ei câteva secrete care să ajute omenirea. Aceasta ar fi dezvăluit motivul pentru care e bine să punem sare la pervazul geamului. Se spune că acest obicei atrage banii pe parcursul anului.

Pe atunci, clarvăzătoarea considera că nu este bine să strângem cioburile farfuriilor sparte deoarece putem aduce fisuri în viața noastră. De asemenea, aceasta ar fi spus că cei care spărgeau o oglindă trebuiau să îngroape bucățile ei în pământul casei sau să le arunce într-un șanț pentru a fi feriți de cheltuielile inutile, conform sursei citate mai sus.