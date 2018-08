PROFEȚIA lui Arsenie Boca despre România! „Se va consuma carne de om, vom vedea în zilele noastre...

Arsenie Boca a făcut o profeție de-a dreptul cutremurătoare despre viitorul României! O parte din vorbele sale au început deja să se întâmple, iar ceea ce urmează este cu adevărat cutremurător! La ce ar trebui să se aștepte românii?

„Parintele ne-a vorbit despre sfarsitul lumii, ca sfarsitul lumii nu va fi asa cum gandim noi ca va muri toata lumea odata. Ci va muri pe rand. Intr-o parte de lume vor fi razboaie, in alta parte cutremure, in alta inecari, vor fi accidente peste accidente, vor fi boli necunoscute si fara de leac. Toate acestea le putem vedea in zilele noastre.

Se întâmplă DEJA! Profeția CUMPLITĂ a lui Arsenie Boca despre soarta României! „Puțini se vor întoarce...”

Toate aceste semne ni le-a proorocit Parintele Arsenie Boca prin anul 1945-1946 si ne-a citit [talmacit] din Biblie de la Apocalipsa ca se va ridica de la Rasarit un popor fara cruce, va bantui casele oamenilor, le va darama, le va nimici, se va calca om pe om, se va manca carne de om si se va bea sange de om. Cine va ramane din razboiul acesta va fi ales ca graul din pleava. Pleava zboara, iar graul ramane. Se va alege cine va ramane.

Parintele ne-a spus: “Nu va spun de la mine. Asa scrie in carte, in Biblie”.

(Preoteasa Lucretia Urea si Paraschiva Anghel)

Sursa: cuvantul-ortodox.ro