Ea este regina din Constanța. Românca în fața căreia Madonna, Rihanna sau Beyonce nu au niciun cuvânt de spus

O româncă a devansat celebrităţi precum Rihanna, Madonna, Beyonce şi Celine Dion, în topul Forbes al celor mai bogate femei care au făcut avere prin forţele proprii.

Este vorba despre Anastasia Soare, supranumită Regina Sprâncenelor. Românca are, acum, o avere estimată la 1,2 miliarde de dolari.

În 1989, Anastasia Soare a părăsit România, aflată sub regimul condus de Nicolae Ceauşescu şi a ajuns în Statele Unite. Pentru că nu ştia limba engleză, soţul a îndemnat-o să se înscrie la o şcoală de cosmetică. Doi ani mai târziu şi-a deschis primul salon de frumuseţe într-un spaţiu închiriat din Los Angeles. A fost decizia care i-a schimbat viaţa.

Românca originară din Constanţa şi-a clădit un imperiu în industria produselor cosmetice. Are un lanţ de saloane de înfrumuseţare, iar articolele ei se vând în peste 3.000 de magazine în toată lumea. Printre clienţii fideli ai săi se numără celebrităţi precum Oprah Winfrey, Victoria Beckham, Naomi Campbell şi Jennifer Lopez care e clientă de peste 26 de ani. Este cunoscută drept Regina Sprâncenelor în toată lumea, însă în spatele renumelui se ascunde o muncă asiduă.

Cu o avere de peste 1,2 miliarde de dolari, publicaţia financiară Forbes a plasat-o pe locul 21 al celor mai bogate femei din lume care şi-au dobîndit averea cu propriile forţe. Le-a devansat uşor pe vedete precum Rihanna - cea mai bogată cantareata, Kylie Jenner - cea mai tânără milionară - şi Madona, regina muzicii pop.