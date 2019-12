Români care dezvoltă România. E timpul pentru design românesc!

În urmă cu trei ani, Andrei și Bogdan erau doar un actor și un arhitect care voiau să creeze ceva autentic. Au decis să fie un ceas. Și nu orice ceas. Un ceas cu poveste.

“Ne doream mult să facem ceva împreună și într-o zi am zis ceasuri, mai face cineva în România ceasuri. Și-atunci am căutat, nu făcea nimeni, dar le-am găsit pe cele vechi. Știam că s-au făcut în România, știam de Orex, nu știam de Optimef , am fost plăcut surpsinsi să aflăm că a existat un brand pe care Ceaușescu nu și l-a mai dorit după 2 ani. Și am zis, asta e, dacă el nu și l-a mai dorit, e bun pentru noi.

Ceva românesc cool, din nou. Chiar așa am zis. Și am readus ceva ce poate a fost cool cândva în București .Recunoașterea a venit rapid. Nostalgia, dar și dorința românilor de a purta un produs românesc au fost cea mai bună campanie de marketing pentru Optimef. Apoi succesul i-a luat pe sus. În toamna anului trecut, MoMa, celebra galerie de artă contemporană, a ținut neapărat că ceasurile românești să fie vândute în magazinul din New York.

“Lansarea la Moma a venit legată de o poveste legată de blocul sovietic, de insipratia, n-au zis-o chiar comunistă dar de inspirația sovietică”, a explicat Andrei.

“Se vând foarte bine, deja la MoMa au pus a două comandă, deci au vândut deja un prim stoc. Undeva peste 200 au vândut ei din septembrie anul trecut până acum. Asta în MoMa New York, MoMa Tokyo și Kyoto. Urmează Hong Kong și San Francisco”.