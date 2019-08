Rucsacurile antiglonț sunt pe lista de cumparaturi pentru copiii americanilor care se întorc la scoala din septembrie

Însă pentru unii părinți și copii, întorsul la școală poate însemna și întoarcerea fricii și terorii. Împușcăturile care au avut loc în ultimul timp în diferite școli din SUA i-a îngrozit pe părinți. Întămplările nefericite i-au făcut pe aceștia să fie mult mai precauți și astfel, cei mai mulți dintre ei au achiziționat ghiozdante antiglonț ca mod de apărare în cazul atacurilor armate asupra copiilor.

Împușcăturile precum cele de la Sandy Hook Elementary, Virginia Tech și Stoneman Douglas High au lăsat siguranța școlilor în mod îndoielnic. Și acum - într-o transformare sumbră a evenimentelor - o serie de companii comercializează rucsacuri antiglonț către părinții care doresc pur și simplu să-și protejeze copiii.

După cum a spus Igor Volsky, directorul grupului pentru controlul armelor, Guns Down America, pentru New York Times: „Este incredibil de deprimant. Piața încearcă să rezolve o problemă pe care politicienii noștri au refuzat să o rezolve”.

Cererea rucsacurilor a crescut foarte mult după întămplările de anul trecut din Parkland, Florida, dar și după cele recente din El Paso, Dayton, Ohio.

„Rucsacul este conceput în primul rând pentru a fi un rucsac foarte elegant și cu aspect frumos. Și are panouri care vă protejează împotriva gloanțelor. Îți va crește șansele de supraviețuire”, a spus fostul comandant israelian Gabi Siboni, directorul companiei de apărare personală ArmorMe.

Reacțiile la ghiozdanele antiglonț au fost în mod inteligent amestecate, unii părinți receptivi la idee, deși alții dau vina pe producători că profită de temerile violenței cu armele.

Why is this still happening? Why am I seeing bulletproof backpacks for sale @officedepot ? THESE SHOULDN’T HAVE TO EXIST! #GunControlNow pic.twitter.com/ox2XZt63om

No parent should have to think about buying their child a bulletproof backpack to keep them safe at school. Inaction on addressing the gun violence epidemic is unacceptable. We need to do something.