Rugăciune de miercuri seara. Te scapă de necazuri și aduce binecuvântare asupra ta.

Rugăciune tămăduitoare către Sfinții 40 Mucenici din Sevasta. "Zid de apărare să fiți împrejurul nostru și loc de scăpare din cursele vrăjmașului."



Nu Te departa de la mine Doamne, si ajuta-mi, ca in toate sa fac voia Ta, si sa nu Te mai rastignesc in toate zilele cu faptele mele cele pacatoase, nici sa Te batjocoresc cu cugetele mele cele rele, precum faceau iudeii cei necredinciosi in timpul Sfintelor Tale Patimi, ci ca femeia cea pacatoasa sa-Ti spal picioarele, cu lacrimile ochilor mei, pentru ca sa ma invrednicesc a auzi si eu din Gura Ta cea dulce: Iertate sa-ti fie pacatele.

AMIN!"

(Sursa: CrestinOrtodox.ro)