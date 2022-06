Rugăciunea părinților pentru ajutorul copilului la examen. Aduce ajutor imediat tuturor

Rugăciunea este hrană pentru suflet. Cu ajutorul rugăciunii reușim să ne apropiem mai mult de Dumnezeu și să ne confesăm Lui.

Rugăciunea părinților pentru reușita copiilor la examen

"Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu cel viu, ajută-l pe copilul acesta (numele) să treacă cu bine această încercare ce îi stă înainte. Cel ce ne-ai cerut să fim înţelepţi ca şerpii şi blânzi ca porumbeii, luminează-l pe robul tău (numele) să înveţe ceea ce trebuie ca să fie bine pregătit la examenul care îl aşteaptă. Tu ştii ce e bine şi ce e rău.

În mâinile Tale sunt vieţile noastre. Noi, crezând că este de folos acestui copil să iasă încununat din această încercare, Te rugăm să arăţi şi de această dată puterea ajutorului Tău.

Dar să nu fie după voia noastră, Doamne, ci după voia Ta cea sfântă, că Tu îl iubeşti mai mult decât noi şi ştii ce-i este cu adevărat de folos. Doamne, ajută-l pe robul Tău (numele) să nu caute lauda lumească, ce este degrab trecătoare, ci să caute vieţuirea curată şi sfântă, ca să dobândească Împărăţia cerurilor.

Vieţile oamenilor sunt pline de încercări. Ce folos vom avea dacă vom câştiga bunătăţile vremelnice, de nu le vom dobândi şi pe cele veşnice?

Ce folos vom avea de ne va lăuda lumea aceasta, dacă faptele noastre nu sunt bineplăcute Ţie? Ajută-ne, Dumnezeule, ca numai la Tine să căutăm împlinirea noastră şi să preaslăvim în vecii vecilor Numele Tău cel Sfânt. Amin!".

Rugăciune puternică pentru copii, spusă de mamă, de tată, de bunici, de nași sau de ambii părinți

Doamne Iisuse Hristoase, Dum­nezeul nostru, lumineaza min­tile copiilor nostri cu harul Tau cel da­tator de viata. Tu, Care dai celor in­telepti intelepciunea si celor priceputi priceperea, trimite peste ei Duhul Tau cel Sfant, datatorul intelepciunii, al cunostintei si al intelegerii.

Tu i-ai lu­minat pe alesii Tai in toata vremea. Tu i-ai insuflat pe cei trei mari dascali ai lumii si Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvantatorul si Ioan Gura de Aur, si s-au aratat va­se alese ale sfinteniei, raspandind in lume dreapta credinta.

Tu ai lumi­nat-o pe Sfanta Mare Mucenita Ecaterina si ea a rusinat multimea ritorilor pagani. Tu, Doamne, lumineaza-i si pe copiii nostri (numele), ca sa in­vete cele bineplacute Tie si sa se um­ple de cunostinta adevarului. Da-le lor stiinta, pricepere, rabdare si chib­zuinta. Sa nu primeasca ei cunostin­te pierzatoare de suflet, nici sa invete ce e urat de Dumnezeu.

Fa-i ascultatori fata de dascalii care ii invata ce­le bune si sarguinciosi in indeplinirea celor ce li s-au randuit. Iar la vremea potrivita, Doamne, ajuta-i sa gaseasca locul in care sa foloseasca cele pe care le-au invatat si sa munceasca spre bi­nele lor si spre folosul aproapelui.

Tu ii osandesti pe cei ce isi ingroapa talantii si ii binecuvantezi pe cei care ii inmultesc cu pricepere. Randuieste-le Tu, Doamne, Cel ce randuiesti toate spre mantuire, unde sa munceasca, ce sa munceasca si cum sa munceasca. Da-le lor, Doamne, spor in toata lu­crarea cea buna si ii intareste in cre­dinta, ca sa Te marturiseasca printr-o vietuire curata pana in ultima zi a vie­tii lor. Amin.

