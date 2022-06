Cea mai puternică rugăciune pentru copii. Aduce ajutor imediat în orice moment al anului, inclusiv de 1 Iunie. Ce să rostești

Cea mai puternică rugăciune pentru copii se spune că este făcută de mamă, de ambii părinți sau de oricare altă rudă care dorește să ajute pe cei mici să aibă protecție divină și ajutor de la Dumnezeu.

Descoperă în rândurile de mai jos ce rugăciune să rostești pentru sănătate, pentru noroc, pentru note mari la școală și examene, pentru luminarea minții și a sufletului sau pentru protecție divină și îndrumare spirituală. Cea mai puternică rugăciune pentru copii se poate rosti nu doar pe 1 Iunie, de Ziua Copilului, ci în oricare moment al anului, căci asigură ajutor imediat.

Află ce trebuie să rostești ca să îi meargă bine copilului tău.

Cea mai puternică rugăciune pentru copii către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, ce se poate spune de 1 Iunie, dar și pe tot parcursul anului

O, Preasfanta Stapana, Fecioara, de Dumnezeu Nascatoa­re, mantuieste si ocroteste pe fiii mei (numele), pe toti pruncii, pruncele, ti­nerii, pe cei botezati si pe cei fara de nume si pe cei ce se afla in pantecele mamei lor. Ocroteste-i pe ei cu acoperamantul tau de Maica, pazeste-i pe ei intru frica de Dumnezeu si intru ascultarea de parinti si roaga-te Dom­nului nostru si Fiului tau sa le daru­iasca lor ceea ce le este de folos pen­tru mantuirea lor.

Ii incredintam pe ei purtarii tale de grija, Maica, ca tu esti Acoperamant dumnezeiesc al robilor tai. Amin.

Rugăciune puternică pentru copii, pe care o pot rosti părinții pe 1 Iunie și cu alte ocazii, la nevoie, în momente grele, pentru sănătate, rezultate bune la școală și examene sau momente de cumpănă

Dumnezeule, Parinte Ceresc Multindurat, miluieste pe co­piii nostri (numele) pentru care Te ru­gam cu smerenie si pe care ii lasam intr-adins ocrotirii Tale. Asaza intru ei credinta tare, invata-i pe ei cucernicia inaintea Ta si invredniceste-i pe ei sa Te iubeasca cu putere pe Tine, Zidi­torul si Mantuitorul nostru. Indreapta-i pe ei, Doamne, pe calea adevaru­lui si a binelui, ca sa savarseasca toate spre slava numelui Tau. Invata-i pe ei evlavia si viata cea virtuoasa, ca sa fie buni crestini si folositori oamenilor. Da-le lor sanatate sufleteasca si trupeasca si spor in lucrarile lor. Izbaveste-i pe ei de vicleniile diavolu­lui celui intunecat, de multimea smintelilor, de patimile cele scarnave, de toate necuratiile si de oamenii cei fara de randuiala. Pentru numele cel sfant al Fiului Tau, Domnul nostru Iisus Hristos, cu rugaciunile Preacinstitei Sale Maici si ale tuturor sfintilor, indruma-i pe ei catre limanul linistit al vesnicei Tale imparatii, ca ei impreu­na cu toti dreptii pururea sa-Ti multu­measca Tie, impreuna cu Fiul Tau cel Unul-Nascut si cu Duhul Sfant, Dom­nul de Viata facatorul. Amin.

Rugăciune puternică pentru copii, spusă de mamă, de tată, de bunici, de nași sau de ambii părinți

Doamne Iisuse Hristoase, Dum­nezeul nostru, lumineaza min­tile copiilor nostri cu harul Tau cel da­tator de viata. Tu, Care dai celor in­telepti intelepciunea si celor priceputi priceperea, trimite peste ei Duhul Tau cel Sfant, datatorul intelepciunii, al cunostintei si al intelegerii. Tu i-ai lu­minat pe alesii Tai in toata vremea. Tu i-ai insuflat pe cei trei mari dascali ai lumii si Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvantatorul si Ioan Gura de Aur, si s-au aratat va­se alese ale sfinteniei, raspandind in lume dreapta credinta. Tu ai lumi­nat-o pe Sfanta Mare Mucenita Ecaterina si ea a rusinat multimea ritorilor pagani. Tu, Doamne, lumineaza-i si pe copiii nostri (numele), ca sa in­vete cele bineplacute Tie si sa se um­ple de cunostinta adevarului. Da-le lor stiinta, pricepere, rabdare si chib­zuinta. Sa nu primeasca ei cunostin­te pierzatoare de suflet, nici sa invete ce e urat de Dumnezeu. Fa-i ascultatori fata de dascalii care ii invata ce­le bune si sarguinciosi in indeplinirea celor ce li s-au randuit. Iar la vremea potrivita, Doamne, ajuta-i sa gaseasca locul in care sa foloseasca cele pe care le-au invatat si sa munceasca spre bi­nele lor si spre folosul aproapelui. Tu ii osandesti pe cei ce isi ingroapa talantii si ii binecuvantezi pe cei care ii inmultesc cu pricepere. Randuieste-le Tu, Doamne, Cel ce randuiesti toate spre mantuire, unde sa munceasca, ce sa munceasca si cum sa munceasca. Da-le lor, Doamne, spor in toata lu­crarea cea buna si ii intareste in cre­dinta, ca sa Te marturiseasca printr-o vietuire curata pana in ultima zi a vie­tii lor. Amin.

Rugăciunea pentru copii - Rugăciunea mamei, cea mai puternică rugăciune

Rugăciunea mamei pentru copiii ei este rugăciunea cea mai puternică pentru ajutorul și sănătatea copiilor.

Dumnezeule, Ziditorule al tuturor făpturilor! Adăugând milă peste milă, m-ai făcut vrednică să fiu mamă, bunătatea Ta mi-a dăruit copii, şi îndrăznesc să spun că ei sunt copiii Tăi, fiindcă le-ai dat fiinţă, i-ai făcut vii înzestrându-i cu suflet nemuritor, i-ai renăscut prin botez spre viaţa cea potrivită cu voia Ta, i-ai înfiat şi i-ai primit în sânul Bisericii Tale.

Doamne! Păzeşte-i în har până la sfârşitul vieţii lor, învredniceşte-i să se împărtăşească de Tainele legământului Tău, sfinţeşte-i cu adevărul Tău, ca să se sfinţească în ei şi prin ei sfânt numele Tău! Trimite-mi ajutorul Tău haric ca să îi cresc spre slava numelui Tău şi

