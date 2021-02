S-a îmbrăcat ca o mireasă la nunta fiului ei. Cât de mult semăna rochie soacrei cu cea a miresei

”Inițial am crezut că e nuntă dublă, după am citit mesajul și mi-a luat o secundă să-mi dau seama cine a mireasa,” a scris alt utilizator.

”Am crezut că e un cuplu poligam pentru că mama clar arată ca a doua mireasă,” a scris altcineva.

Groom's mother is branded 'creepy' for wearing an IDENTICAL dress to the bridehttps://t.co/pDJmhzycki