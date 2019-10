Şase câini poliţişti pensionari, oferiți spre adopție, gratuit, iubitorilor de animale! Ce trebuie să facă doritorii

Șase câini-polițiști, din rasa ciobănesc german, se pregătesc să iasă la pensie. Autoritățile au hotărât să îi ofere gratis celor care pot garanta că îi vor îngriji corespunzător.

Potrivit IPJ Vrancea, câinii şi-au pierdut abilităţile de serviciu şi au fost antrenaţi pentru patrulare, intervenţie la evenimente, identificare urme şi tutun.

„Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea cedează cu titlu gratuit şase câini de serviciu rasa ciobănesc german, cu vârste cuprinse între 5 şi 12 ani. Persoanele interesate (fizice sau juridice) se pot prezenta la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea – Serviciul Logistic, din municipiul Focşani, strada Cezar Bolliac, nr. 12, de luni până vineri, între orele 08.00 – 16.00”, a anunţat IPJ Vrancea.

NAH, CÂINE POLIȚIST DE FRONTIERĂ, ADOPTAT DE COLEGUL DE SERVICIU

De la Centrul Chinologic "Aurel Greblea" din Sibiu, câinele Nah a ajuns la Poliţia de Frontieră Suceava, când încă nu avea un an, mai întâi la Sectorul Poliţei de Frontieră Vicovu de Sus, iar apoi, din anul 2012, la Sectorul Poliţiei de Frontieră Siret, unde a făcut echipă cu agentul de poliţie Dorin Cojocaru.

Chiar dacă Nah s-a pensionat în acest an, familia poliţistului de frontieră care l-a avut în grijă timp de şapte ani nu s-a gândit nicio clipă că ar putea să se despartă de el. Aşadar, când a sosit momentul să se retragă din activitate, Nah a rămas să-şi petreacă restul vieţii lângă cei care l-au crescut, îngrijit şi îndrăgit cel mai mult.

„Nah a fost unul dintre cei mai buni câini poliţişti. De-a lungul timpului, Nah a descoperit, în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, zeci de mii de pachete cu ţigări, ascunse în vederea sustragerii de la controlul vamal. A descoperit ţigări ascunse mai peste tot în autoturisme, în bagajele persoanelor, în locuri special amenajate în autoturisme, în remorci la automarfare, etc. Am executat împreună aproximativ 1.000 de misiuni, majoritatea în Punctul de Trecere al Frontierei Siret. Numai în anul 2018, de exemplu, am descoperit împreună peste 40.000 de pachete cu ţigări şi 137 kg de tutun, în aproximativ 56 de cazuri”, a spus Dorin Cojocaru.

Potrivit acestuia, partenerul său de muncă şi-a câştigat, de-a lungul anilor, respectul printre poliţiştii de frontieră.