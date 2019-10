Motivul șocant pentru care o femeie și-a părăsit soțul, chiar în ziua în care bărbatul a aflat că este pe moarte: „Trebuia să-mi salvez fiul”

„Dimineața în care soțul meu a fost informat că este pe moarte a fost dimineața în care am știut că trebuie să-l părăsesc”. Îl iubea, aveau împreună un fiu de doar doi ani, dar a ales să divorțeze, știind că va fi blamată de toți cei din jurul ei.

O femeie din Australia a vorbit despre cea mai dificilă decizie a vieții ei. Potrivit Daily Mail, femeia a hotărât să divorțeze, în momentul în care soțul ei a fost diagnosticat cu o afecțiune pumonară cronică și informat că va muri în cinci ani, dacă nu își schimbă radical stilul de viață.

„Dimineaţa în care soţul meu a fost informat că va muri a fost şi dimineaţa când am ştiut că trebuie să-l părăsesc”, şi-a început femeia povestea.

Totul a început cu o tuse. Când a văzut că starea soțului ei se înrăutățea, bărbatul ajungând să scuipe sânge, femeia i-a făcut o programare la medic. După un set întreg de analize, specialiștii au descoperit că pacientul suferea de o boală cronică pulmonară.

„Aia e, dacă tot mor, măcar să fumez în continuare”, ar fi fost reacția bărbatului.

Nimic nu a contat pentru el. Nici măcar dorința de a-și prelungi viața pentru a-i fi alături propriului copil nu a fost destul de puternică pentru a-l face să renunțe la fumat.

„M-am uitat la soţul meu şi mi-am dat seama că nu ascultă nimic din ce i se spune. Ca mamă, am ştiut imediat că trebuie să-mi salvez fiul. Nu voiam să crească privindu-mă cum îi îngrijesc tatăl. Nu voiam să vadă deteriorarea treptată a unui tată care nu a făcut nimic pentru a se ajuta”, a povestit ea, pentru Daily Mail.

Cu toate că mulți ar blama-o pentru decizia de a-și părăsi soțul grav bolnav, femeia susține că nu are niciun regret. Singurul care are de suferit, în situația dată, este fiul ei, care va trăi știind că a avut un tată care „trebuia să se schimbe pentru a le oferi mai mulţi ani împreună, dar a decis să n-o facă”.

Fostul soț al femeii nu mai era mult de trăit. Nu mai poate lucra, având nevoie de un tub de oxigen pentru a putea respira.