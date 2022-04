Simțea că are dureri de burtă și a mers la spital. Când a descoperit ce are, femeii nu i-a venit să creadă. Ce a pățit

Aceasta este surprinzătoarea situație prin care a trecut Lalene Malik în vârstă de 23 de ani. Când a văzut că are dureri de burtă ce nu mai trec, aceasta a decis să meargă de urgență la spital, ca să ceară ajutorul medicilor. La scurt timp după ce a ajuns acolo s-a întâmplat ceva ce i-a schimbat complet viața.

O tânără avea dureri de burtă și a decis să meargă la spital, dar ceva complet neașteptat s-a întâmplat

Era o zi ca oricare alta atunci când Lalene Malik se afla în casa ei din Greenford, Londra (Marea Britanie). La un moment dat, aceasta a început să se confrunte cu dureri mari de burtă. Nimic nu părea să o ajute, așa că atunci când situația a devenit insuportabilă, femeie s-a dus de urgență la spital, ca să ceară ajutorul medicilor.

Mama tinerei a simțit că ceva nu este în regulă, așa că a făcut tot posibilul ca doctorii să vină s-o vadă cât mai repede cu putință. La un moment dat, femeia a simțit nevoia să meargă la toaletă. Durerile au devenit și mai mari, dar a reușit să se ridice și, când a vrut să tragă apă, nu mică a fost surpriza tinerei atunci când a văzut un bebeluș în interiorul vasului de toaletă.

„Nu mai eram acolo, aveam mintea complet goală. Am fost dusă într-o altă cameră, am început să plâng, mama plângea și ea. A fost un șoc uriaș și o adevărată traumă pentru amândouă, am simțit că viața mea este în pericol. Mama plângea și îmi tot spunea că am un copil, dar eu am devenit palidă”, a mărturisit Lalene Malik, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Când medicii au ajuns la toaleta cu pricina, bebelușul nu respira și nu prezenta semne de viață. Medicul Ewa Grocholski a luat copilul din vasul de wc și i-a aplicat manevre de resuscitare. În câteva secunde, vocea bebelușului a putut fi auzită.

Bebelușul s-a născut la termen, este perfect sănătos și medicii de la spitalul respectiv au fost uimiți de modul în care femeia a reușit să treacă peste travaliu, fără ca măcar să știe că este însărcinată. La fel de surprins a fost și tatăl băiatului, aflat atunci în străinătate, când a aflat de cele întâmplate.

Lalene Malik este studentă la master la Roehampton University și spune că nu plănuia să devină mamă. Tocmai de aceea ea lua pastile contraceptive din octombrie și până în ianuarie și chiar a făcut și un test de sarcină cu o lună înainte, ca să se asigure că nu e însărcinată, iar rezultatul a fost negativ. În martie, femeia a născut.

Azi, tânăra este fericită că a devenit mamă, iar povestea ei a ajuns pe internet și a devenit virală în toată lumea.

