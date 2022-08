Soțului nu i-a venit să creadă când a descoperit ce pofte bizare are soția lui. Ce mânca aceasta pe furiș

Este cunoscut faptul că femeile însărcinate au tot felul de pofte încă din primele săptămâni de sarcină. Totuși, o viitoare mamă a reușit să își uimească din plin soțul atunci când acesta a descoperit ce mănâncă partenera lui de viață.

Când a descoperit ce pofte are soția lui însărcinată, un bărbat a rămas mut de uimire

Aceasta este inedita întâmplare prin care a trecut o femeie care a dorit să nu își dezvăluie identitatea. După ce și-a făcut curaj, aceasta decis să spună povestea. În scurt timp, oameni din întreaga lume au reacționat imediat.

Citește și: Ea e femeia care mănâncă zilnic sute de grame de pietre, de mai bine de 20 ani. Ce a dezvăluit Teresa Widener

„Nu i-am zis soțului meu și am ținut totul ascuns de el, fiindcă mi-a fost teamă. Știu că poftele gravidelor pot fi bizare uneori, dar aceasta chiar e neobișnuită. Încă din primul trimestru de sarcină am început să mănânc biscuiți de câini. Am vorbit cu prietenele mele, dar se pare că niciuna nu are pofte ciudate, ca mine. Sau cel puțin, nu vor să recunoască.

Am mâncat în secret biscuiți de câini pe mai toată durata sarcinii. Nu știu care este motivul, căci nu am un câine și niciodată nu am avut unul. Ieri, soțul meu m-a prins și chiar m-a întrebat dacă poate lua unul. Trebuia doar să îl las să ia unul, în loc să mă ascund. Reacția lui l-a făcut doar mai curios și așa a ajuns să descopere totul. Acum, soțul folosește orice ocazie ca să se amuze, îmi răspunde ca și când sunt un câine. Alteori latră. Nu știu cât o să mai suport să trăiesc așa, fiindcă glumele nu se mai opresc. Partea bună este că măcar pot acum să mănânc biscuiți în voie”, a mărturisit femeia, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Citește și: Ea e femeia care mănâncă zilnic pudră de talc pentru bebeluși, de mai bine de 16 ani. Ce a dezvăluit Lisa Anderson

La scurt timp după ce și-a spus povestea, oameni din întreaga lume au reacționat și au lăsat comentarii. Unii au fost de părere că poftele acestea sunt neobișnuite și ar trebui să consulte un medic, în timp ce alții au povestit ce pofte bizare au avut ei.

Uneori, din cauza schimbărilor hormonale, femeile însărcinate pot avea pofte bizare și ajung să mănânce chiar și pietre, pământ, bucăți de textile sau nisip. Există și o afecțiune care se numește sindromul Pica și se manifestă în mod similar.

Dunajska Streda – FCSB ▶ Meciul e disponibil acum în AntenaPLAY