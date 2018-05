STUDIU. Ești bărbat și ai picioare lungi?! Atunci ești visul oricărei femei! De ce Evele preferă Adamii lungi cât prăjina-n picior

Femeile sunt atrase de bărbaţii cu picioare "puţin mai lungi decât media", însă par a fi indiferente faţă de lungimea braţelor reprezentanţilor sexului opus, potrivit unui studiu publicat miercuri, citat de AFP şi Press Association.



Preferinţa mai mare a femeilor şi a bărbaţilor pentru persoanele de sex opus cu picioare lungi a fost deja evidenţiată de un studiu realizat în Polonia în 2008, cercetare urmată de alte studii care au susţinut ideea că membrele inferioare relativ lungi constituie o şansă în plus de care dispun bărbaţii pentru a seduce femeile.



Mai mulţi psihologi şi specialişti în domeniul evoluţiei de la Universitatea din Cambridge a încercat să "şlefuiască" aceste concluzii încercând să afle dacă ele se aplică şi în cazul lungimii braţelor şi dacă proporţia dintre anumite segmente ale piciorului joacă un rol pentru a caracteriza puterea de seducţie a unui bărbat.



Cercetătorii au efectuat experimentele prin intermediul mediului online pe un număr de 800 de femei din Statele Unite provenind din medii diferite, cu vârste cuprinse între 19 şi 76 de ani. Acestora li s-a solicitat să indice gradul de atractivitate faţă de o siluetă de sex masculin ale cărei dimensiuni generale nu s-au schimbat, însă în cazul căreia lungimea picioarelor şi a braţelor a variat. Imaginile prezentate acestor femei au fost realizate pe baza unor date prelevate de la soldaţi americani.



Prima constatare a fost aceea că pentru femei variaţia dimensiunilor braţelor bărbaţilor nu are niciun efect asupra gradului de atractivitate, după cum se arată în studiul publicat în jurnalul Royal Society Open Science.



În schimb, dimensiunea picioarelor "are un efect pronunţat" asupra atractivităţii bărbaţilor, mărimea ''optimă'' a acestora fiind ''puţin peste medie". Pe de altă parte, însă, atunci când picioarele sunt considerabil mai lungi în comparaţie cu restul corpului, gradul de atractivitate scade.



De asemenea, femeile au o "uşoară preferinţă" pentru bărbaţii bine proporţionaţi, pentru care raportul dintre "dimensiunea tibiei şi cea a coapsei" este una medie.



"Din punct de vedere ştiinţific, acest lucru sugerează că în decursul evoluţiei umane lungimea picioarelor a avut un efect semnificativ asupra capacităţii individului de a se reproduce şi că acest lucru a devenit mai târziu un criteriu pentru alegerea partenerului", a declarat pentru AFP Thomas Versluys, cercetător la Universitatea din Cambridge, coautor al studiului.



Această preferinţă a femeilor pentru bărbaţii cu picioare "puţin mai lungi decât media" ar putea fi explicată prin faptul că ele oferă un "echilibru" între "beneficiile" de a avea un partener cu talie mare - ceea ce ar evoca "forţa şi puterea socială" - şi cele asociate faptului că acest el se situează aproape de medie, fapt asociat cu ''un sistem imunitar bun şi o stare bună de sănătate", susţin cercetătorii.



Oamenii de ştiinţă s-au arătat surprinşi de faptul că femeile nu sunt influenţate de dimensiunea braţelor bărbaţilor. "Acest lucru vine în contradicţie cu o serie de cercetări care susţin că lungimea braţelor este importantă pentru a arunca lucruri, pentru luptă şi altele", a afirmat Thomas Versluys.



Picioarele care prezintă o deviere semnificativă faţă de medie, în oricare dintre direcţii - prea scurte sau prea lungi -, au fost asociate cu o stare de sănătate precară, precizează Press Association. Membrele inferioare scurte au fost asociate cu diabetul, bolile de inimă, hipertensiunea şi demenţa, iar cele prea lungi ''au indicat de multe ori prezenţa unor afecţiuni genetice''.