Tatăl lui Sebi, unul dintre tinerii uciși de Vlad Pascu, crede că primește semne divine de la fiul său. Ce a surprins pe camere

Valentin Olariu, tatăl lui Sebi, unul dintre tinerii uciși de Vlad Pascu în accidentul din 2 Mai, crede că a primit un semn divin de la fiul său. Iată ce au surprins camerele de supraveghere în miezul nopții, în curtea casei!

A trecut mai bine de un an de când Sebastian Olariu și-a pierdut viața în tragicul accident petrecut în 2 Mai. Amintim că în luna august a anului 2023, Vlad Pascu, în vârstă de 19 ani, care s-a urcat la volan sub influența substanțelor interzise, a provocat un accident în urma căruia Sebastian și Roberta și-au pierdut viața.

Familia lui Sebi nu își poate reveni după tragedie. Valentin Olariu și soția lui se gândesc mereu la copilul lor, iar, de curând, au avut parte de un incident tulburător.

Semnul divin pe care tatăl lui Sebi Olariu crede că l-a primit de la fiul său

Valentin Olariu a postat pe contul de Facebook o filmare în descrierea căreia a explicat că noaptea trecută, în mașina fiului său, Sebi, s-ar fi aprins și stins lumina, iar muzica era dată la maxim, în condițiile în care nu se afla nimeni în mașină.

„Aseară la ora 12:30 primesc un telefon de la sora mea spunându-mi ca în mașina lui Sebi se aprinde lumina și este muzică dată la maxim. Am fugit repede la mașină, mașina era închisă, muzică era dată la maxim, lumina se stingea și se aprindea în mașină. Am rămas înmărmurit, am dat camera înapoi și ce am văzut este de neimaginat... O fi vreun semn de la Sebi... Nu știu ce să mai cred”, a fost mesajul scris pe Facebook de tatăl lui Sebi Olariu, tânărul care a murit în accidentul din 2 Mai.

Deși i-a venit greu să creadă, incidentul a fost surprins pe camerele de supraveghere.

Tatăl lui Sebastian Olariu a stat față în față cu Vlad Pascu

În luna mai a acestui an, părinții celor doi tineri uciși în accidentul din 2 Mai au stat față în față cu Vlad Pascu. Întrebat despre cum a fost să dea ochii cu cel care i-a ucis copilul, tatăl lui Sebastian a spus că Vlad Pascu a stat numai cu privirea plecată.

„Credeți-mă că am vrut să-i prind privirea, să mă uit ochi în ochi și s-a uitat numai cu capul în jos. Chiar mi-a venit să plâng, am avut o emoție în corp, mi-au trecut tot felul de gânduri în cap. Cum l-am văzut? A fost tot acel Vlad Pascu, dar un pic mai speriat. Nu cred că se poate schimba un asemenea om. Este teatral și tot ce face el, face doar cu ajutorul avocaților și îi ascultă de fiecare dată (...)”, au fost o parte din declarațiile lui Valentin Olariu, citat de Spynews.

