Tonitza, Grigorescu şi Ghenie au dominat licitaţiile de anul acesta de la Artmark

Topul celor mai scumpe tablouri vândute anul acesta la Artmark este alcătuit din opere semnate Nicolae Tonitza (patru lucrări), Nicolae Grigorescu (patru lucrări) şi Adrian Ghenie (trei lucrări).

„În 2019, segmentul artei pe piaţa românească a atins un nou record. Observăm, de la an la an, o creştere considerabilă, dar organică, a interesului investitorilor pentru piaţa de artă românească. Rezultatele consistente obţinute pentru segmentul de artă clasică, al marilor maeştri ai artei româneşti, indică o apreciere, ce era previzibilă, pentru arta de patrimoniu, muzealizabilă, a cărei prezenţă în colecţii şi în piaţa liberă se împuţinează de la an la an”, au transmis reprezentanţii casei de licitaţii pentru News.ro. „Topul adjudecărilor este condus în 2019 de clasicul Nicolae Tonitza, în ciuda estimărilor sale conservative, urmat de pictorul Nicolae Grigorescu, apoi de tânărul contemporan Adrian Ghenie, care a obţinut rezultate record, cel puţin pentru piaţa de artă din România, la licitaţiile organizate de A10 by Artmark”.

„Lecţia” este tabloul adjudecat contra celei mai mari sume anul acesta, la Artmark. Lucrarea lui Tonitza a fost vândută în Licitaţia de Toamnă - Top 100 Mari Maeştri ai Artei Româneşti pentru 190.000 de euro.

O altă operă a lui, „Maternitate”, a fost vândută pentru 175.000 de euro în Licitaţia de Iarnă, „Nud cu spatele”, plasat pe poziţia a noua în top, a fost adjudecat contra sumei de 72.500 de euro, la Licitaţia de Primăvară, iar „Liniştea Eternă” ocupă locul al zecelea, după ce a fost vândut pentru 70.000 de euro în Licitaţia de Toamnă.