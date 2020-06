A vrut să-l umilească, dar l-a îmbogățit! Cum s-a ales un tânăr cu peste 60.000 de dolari, datorită răutății unei femei. „Îmi voi îndeplini visul” - FOTO

Ce vrea să facă tânărul cu banii ce s-au strâns pentru el

Cu această sumă, tânărul vrea să-şi împlinească visul de a deveni dansator şi a lansa un program de dans, a declarat el pentru Newskeek.

Într-o postare pe Facebook, Lenin a ţinut să le mulţumească tuturor celor care l-au susţinut, povestind ceea ce s-a întâmplat.

„Am întrebat-o dacă are mască şi mi-a spus că nu are nevoie. I-am arătat recomandările destinate clienţilor, ce prevăd obligaţia să poarte mască. Ea s-a enervat şi a început să nu se simtă în largul ei. A plecat, iar apoi s-a întors şi m-a întrebat cum mă cheamă. I-am spus că mă cheamă Lenin, mi-a făcut poză şi mi-a spus că are să contacteze sediul social al Starbucks”, a povestit el.

Femeia care a vrut să-l umilească pe tânăr a primit amenințări cu moartea. A cerut o parte din banii lui

Lui Amber Lynn Gilles nu i-a plăcut fondul destinat lui Lenin. Într-o înregistrare video publicată pe reţele de socializare, ea spune că a primit ameninţări cu moartea.

„Eu nu l-am ameninţat, am îndemnat să i se denunţe faptele. Nu l-am ameninţat şi am primit ameninţări cu moartea, mii, este foarte înfricoşător”, a spus ea.

Potrivit NBC San Diego, Amber ar fi cerut o parte a acestui fond colectat şi ar intenţiona să-l dea în judecată pe cel care l-a deschis, pe care-l acuză de defăimare.

În contextul în care povestea lui Lenin a luat amploare în comitatul San Diego, un reprezentant al mărcii a ţinut să se exprime cu privire la gestul lui Lenin. „Cerem respectuos clienţilor să urmeze protocoalele de securitate şi distanţare socială recomandate de oficiali din domeniul sănătăţii publice, inclusiv purtarea unei măşti faciale în timpul vizitei în magazinele noastre”, a declarat el la KGTV.