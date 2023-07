Un bărbat a angajat un detectiv particular care să îi urmărească familia din amuzament. Ceea ce a descoperit i-a schimbat viața

Un bărbat a decis să angajeze un detectiv particular din pură curiozitate și amuzament. Totuși, ceea ce a descoperit despre familia lui i-a schimbat viața pentru totdeauna.

Se spune că orice familie are secretele ei și că fiecare om are și lucruri pe care preferă să le țină doar pentru el. Un bărbat a avut parte de surpriza vieții lui atunci când a decis să angajeze un detectiv particular care să îi urmărească familia și prietenii. Ceea ce a aflat i-a schimbat viața definitiv.

Un bărbat a angajat un detectiv particular care să îi urmărească familia din amuzament. Ceea ce a descoperit l-a lăsat fără cuvinte

Omul și-a luat inima în dinți și a povestit totul pe o celebră platformă online. Într-o zi, acesta a decis să angajeze un detectiv particular ca să îi urmărească familia și prietenii, însă nu mică i-a fost surpriza atunci când a descoperit ce secrete au ieșit la iveală. De atunci, viața acestuia n-a mai fost la fel. Dezvăluirile omului au devenit virale și au stârnit un val puternic de reacții de la oameni din întreaga lume.

Citește și. Un bărbat a montat o cameră de supraveghere în bucătărie, dar a fost bulversat când a aflat „secretul” soției. Ce făcea femeia

„În urmă cu ceva timp am avut o iubită de care eram foarte îndrăgostit. Totuși, cu cât stăteam maim ult împreună, cu atât mai mult am observat anumite detalii care m-au pus pe gânduri. A zis că a crescut în nordul Canadei, dar apoi îmi vorbea de meciuri de baseball văzute cu tatăl ei. Erau detalii dintr-acestea foarte mici. De fiecare dată când încercam s-o întreb despre lucrurile care nu se potiveau, ea se enerva rău și ne certam”, a povestii bărbatul pe Reddit, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Citește și: Un tânăr înșelat a rămas fără grai în momentul în care a descoperit cine este amantul soției sale: „Un episod dintr-o telenovelă”

Ca să clarifice lucrurile, acesta a decis să angajeze un detectiv privat, însă ceea ce a urmat a fost complet neașteptat.

„A ieșit la iveală faptul că mi-a ascuns multe detalii improtante, printre care și anumite ilegalități pe care le-a făcut. M-am despărțit de ea. Dar am vrut, din amuzament, să continui să aflu detalii și despre alți oameni din viața mea. Am dosare întregi despre membrii familiei mele și prieteni. Știu că încalc dreptul la intimitate, dar nu mă pot opri. Am aflat secrete atât de mari prin această metodă. Am descoperit că prietenul meu își înșală soția, în timp ce soția este și ea infidelă, dar niciunul nu știe. Am aflat că unul dintre verii mei este homosexual. Nu doresc să fac rău cu aceste informații, dar găsesc o anumite plăcere în a descoperi toate aceste secrete”, a completat bărbatul.

Reacțiile nu au întârziat să apară și părerile au fost împărțite. Unii au criticat lipsa de respect a bărbatului, în timp ce alții au recunoscut că, dacă ar fi avut bani, ar fi făcut același lucru.