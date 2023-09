Un bărbat a reușit să stârnească un val puternic de reacții atunci când a dezvăluit faptul că este alăptat de câțiva ani de iubita lui. Detaliile povestit de el au uimit oameni din întreaga lume.

Nu este singurul caz de acest fel, dar cu siguranță se numără printre cele mai neobișnuite. Un bărbat în vârstă de 23 de ani a dezvăluit faptul că este alăptat în mod regulat de către iubita lui. Mai mult decât atât, omul a dezvăluit chiar și ce gust are laptele partenerei sale sau care este motivul pentru care cei doi fac asta.

Un bărbat a dezvăluit că este alăptat de iubita lui. Omul a explicat chiar și ce gust are laptele produs de partenera lui, dar și care este motivul pentru care cei doi fac asta

Aceasta este neobișnuita situație în care se află un cuplu ce decis să își păstreze anonimatul. Cel care a povestit situația a fost chiar bărbatul, în vârstă de 23 de ani, care și-a luat inima în dinți și a dezvăluit totul în detaliu pe o celebră platformă online. Mesajul său a devenit viral rapid și a stârnit numeroase reacții la oameni din întreaga lume.

Citește și: Cazul femeii care și-a alăptat fiica până la vârsta de 8 ani. Prin ce transformări a trecut minora și ce i s-a întâmplat

„Ne-am cunoscut, eu și iubita mea, în primul semestru de la facultate și la petrecerea unui prieten comun, ținută la el acasă. Am devenit foarte buni prieteni. După un timp, ea mi-a dezvăluit despre abilitatea ei unică. Mi-a zis că are lactație și nu am judecat-o, ci m-am comportat ca un prieten care o înțelege. Mi-a zis că poate face asta de câteva ori pe zi. Niște săptămâni mai târziu ne distram împreună și a zis că trebuie să meargă să folosească pompa. M-a întrebat dacă vreau să încerc și nu pot să mint, chiar eram foarte curios. Am gustat laptele ei și chiar avea gust bun, i-am zis și eu.

Citește și: Un tată i-a zis partenerei sale să nu mai alăpteze copilul, iar motivul e neașteptat

Mi-a zis că pot să savurez oricând vreau eu. Așa a început totul. Am profitat de ocazie și uite așa, la facultate, am băut sticle întregi. Azi suntem iubiți și mă alăptează. Am făcut eforturi ca să menținem secretul și doar cea mai bună prietenă a ei știe asta. Am decis să ne spunem povestea ca să vedem ce părere au și alții despre acest lucru”, a scris bărbatul pe Reddit, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Așa cum era de așteptat, reacțiile nu au întârziat să apară și nu puțini au fost cei care s-au mirat de acest obicei și au dorit să pună întrebări. Omul nu s-a ferit să recunoască faptul că laptele seamănă la gust cu laptele de vacă, doar că este mult mai dulce.