Un bărbat a găsit un borcan mic, pe malul râului Tamisa, Anglia, care conținea un mesaj.

În interior, a găsit o ghicitoare, apoi a publicat totul pe Internet, astfel că pasionații de aventură au crezut imediat că este vorba de o vânătoare de comori.

Citește și: Bărbatul transformat în câine, filmat la prima plimbare în parc. S-a jucat cu alți patrupezi și a făcut trucuri pentru recompense

Un bărbat a găsit un borcan închis, pe malul unui râu. L-a deschis, dar a găsit un bilet cu o ghicitoare

Întâmplarea pare desprinsă parcă dintr-un film despre pirați. Un borcan mic și misterios a fost găsit de un bărbat pe malul râului Tamisa, care conținea un mesaj de neînțeles, scrie Dailystar.co.uk.

Mesajul fusese laminat, iar originea sa rămâne necunoscută după ce a fost descoperit de membri ai comunității de mudlarking ( n.r. cei care caută în nămolul apei pentru a găsi comori ascunse) din Londra.

Acești căutători de comori care explorează nămolul celebrului râu din Anglia, se confruntă cu o enigmă totală, neștiind ce anume înseamnă acest mesaj: "Larg și greu, umplând orașul, la nord de Freehold, doar așa pot fi găsit."

Unii dintre ei s-au gândit că acest poem ar putea indica locul unde s-ar ascunde ceva valoros, în timp ce alții speculează că bilețelul ar fi parcurs întreaga distanță din New Jersey, SUA.

Conform ziarului The Sun, Chris Green a scris pe un forum dedicat celor care fac „mudlarking":

„Salut tuturor, am o provocare pentru voi astăzi. Am fost pe Tamisa săptămâna trecută și am găsit acest mesaj într-o sticlă.

Pare a fi o enigmă criptică, dar este prea complicată pentru mine, așa că am nevoie de ajutorul vostru pentru a încerca să rezolv această problemă”, a scris bărbatul.

Reacțiile oamenilor nu au întârziat să apară: „S-ar putea să mă înșel, dar are o notă de SUA în el?”, „Poate prietenii noștri de peste ocean pot să ne ajute”, au fost câteva dintre mesajele lăsate de internauți.

Citește și: O femeie a observat un mesaj bizar scris cu pixul pe mâna călătorului din fața ei. Ce a urmat după ce a postat totul pe internet

Încercând să găsească orice detaliu care i-ar putea ajuta, altcineva a observat că "Larg" și "Greu" sunt scrise cu majuscule, ceea ce sugerează că ar putea fi și nume proprii, nu doar descrieri.

"Se pare că Freehold este denumirea unei instanțe în jocul online 'World of Warcraft'."

Alții au fost mai sceptici în fața acestui mister: "Pare să fi fost plasată intenționat printre pietre," a remarcat cineva.

"Puneți sub semnul întrebării faptul că ar fi ajuns atât de neafectată dacă ar fi călătorit peste oceanul Atlantic pentru a ajunge pe malul Tamisei. Dacă ar fi vorba de un indiciu pentru o vânătoare de comori, cred că acesta ar putea fi undeva în Londra, poate chiar la o tavernă."

"Cred că acesta este un indiciu pentru o vânătoare de comori și acum, după ce a dispărut, vor fi o grămadă de oameni confuzi, pe plajă, căutându-l."