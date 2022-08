Un bărbat a vrut să schimbe parchetul vechi din casă, dar a descoperit o „comoară”. Peste ce a putut să dea

Aceasta este incredibila poveste prin care a trecut un bărbat care a decis să renoveze o casă. Chiar în timp ce scotea bucățile de parchet vechi, omul a dat peste ceva complet neașteptat. A pus mâna pe telefon, a făcut poze și acestea au devenit imediat virale în toată lumea.

Un bărbat renova o casă atunci când a descoperit sub parchetul vechi o adevărată comoară

Andy Rasmussen a găsit o adevărată comoară chiar în timp ce renova o casă a unei organizații nonprofit ce se ocupă cu ajutorarea persoanelor cu dizabilități. Practic, omul a decis să facă o faptă bună și să își doneze serviciile pentru ca cei din asociație să poată repara casa. El și soția lui, Carissa, au împreună o companie ce se ocupă de reamenajarea locuințelor pentru a le face cât mai potrivite pentru persoanele cu dizabilități.

Părea o zi ca oricare alta pentru bărbatul care renova locuința unui client. La un moment dat, atunci când s-a apucat să scoată plăcile de parchet vechi, omul a făcut o descoperire uriașă. Inițial a crezut că nu vede bine, dar apoi a înțeles că este totul cât se poate de real. Practic, chiar sub podea, Andy Rasmussen a descoperit o adevărată comoară, în bancnote de 20 și 50 de dolari. Potrivit acestuia, suma găsită era de aproximtiv 30.000 de dolari sau chiar și mai mult.

„Când am scos parchetul se vedea că fusese ros de șoareci, umezeală sau mucegai. M-am uitat mai atent și am dat cu ochii de hârtiile verzi. Când am deschis podeaua am realizat că cineva ascunsese banii aici, în preajma unei țevi de căldură. Nu se știe cine a făcut asta și este și mai ciudat cum proprietarii casei nu știau că o sumă atât de mare de bani stătea aruncată sub parchet”, a dezvăluit bărbatul, potrivit celor de la the-sun.com.

Locuința aparține unei organizații nonprofit și bărbatul făcea muncă voluntară de renovare. Andy nu a păstrat banii pentru el, ci i-a donat respectivei organizații.

„Este o dovadă a integrității angajaților noștri și a companiei noastre. Avem oameni muncitori și onești în echipa noastră. Banii o să meargă la această organizație care îi ajută pe oamenii cu dizabilități”, a mai dezvăluit bărbatul care a descoperit comoara.

