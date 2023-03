Un bărbat de meserie asistent maternal a luat în grijă o fetiță de 6 ani. Într-o zi, fata i-a dat un bilet cu un mesaj neașteptat

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut un bărbat care este de meserie asistent maternal. Omul a luat în grija lui o fetiță orfană în vârstă de șase ani. Omul a primit-o cu brațele deschise la el în casă și i-a oferit șansa de-a avea o familie. La ceva timp după, copila s-a apropiat de el și i-a dat un bilet complet cu un mesaj în el. Când a citit scrisul, omului nu i-a venit să creadă.

Un bărbat de meserie asistent maternal a luat-o în grijă o fetiță orfană în vârstă de 6 ani. Ce bilet cu mesaj neașteptat i-a dat copila într-o zi

Întreaga întâmplare a fost dezvăluită de bărbat pe un celebru site, însă acesta a ales să își păstreze anonimatul, atât lui cât și copilei. Iată mai jos întreaga poveste, care a devenit virală și a stârnit numeroase reacții în rândul internauților:

„Fetița mea pe care am luat-o în grijă are 6 ani și tocmai mi-a dat acest bilet”, a început bărbatul mesajul, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Citește și: O femeie a fost părăsită de soț pentru cea mai bună prietenă a ei. Peste fix un an, ceva neașteptat i s-a întâmplat

Copila, care nu se pricepea foarte bine la scris, a pus pe hârtie mesajul „plez luve me”, forma scrisă greșit pentru „please love me” (te rog să mă iubești, în traducere). Emoționat, asistentul maternal a luat și el o hârtie și i-a transmis că „mereu ea va fi iubită”.

„Fetița în vârstă de 6 ani pe care o am în grijă tocmai mi-a dat acest bilet, cu acest mesaj. Ea și sora ei sunt la noi în grijă de aproximativ patru luni. Am decis împreună cu soția să le adoptăm. De azi în patru luni putem începe procedura de adopție și putem astfel să scoatem doi copii din sistem. Avea străluciri în ochi atunci când mi-a dat biletul, mi-a cerut să îl citesc, totul în timp ce și-a pus mânuțele sub bărbie. Când l-am citit i-am zis imediat că și eu o iubesc și că mereu voi face asta. A țopăit de fericire și s-a dus în cameră, să scrie un bilet cu un astfel de mesaj și pentru soția mea. Inima mea se frânge atunci când văd că după numeroase eforturi, ea încă nun înțelege cu adevărat ce este iubirea. Totuși, ea îmi dă mie și soției mele un astfel de bilet, cerându-ne să o iubim, și chiar simțindu-se confortabil cu asta, în siguranță”, a povestit bărbatul.

Nu a durat mult și oameni din întreaga lume au reacționat imediat, emoționați fiind de gestul fetiței care, deși e orfană și a crescut departe de ideea de familie iubitoare, ea cere asistenților săi maternali să o iubească.

„Am început să plâng instant când am citit asta”, „Am fost un copil care n-a fost iubit și efectele se văd și acum, cândd am peste 60 de ani”, „E ceva special și vă doresc tot binele din lume”, iată doar o parte din comentariile primite de bărbat din partea internauților.

Ai o nouă doză de comedie asigurată! Episodul 4 iUmor e disponibil în AntenaPLAY.