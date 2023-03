O femeie bănuia că soțul îi este infidel și a decis să ascundă un microfon în mașină. Nu și-a putut crede urechilor de ce a auzit

Femeia, în vârstă de 50 de ani, susține că este împreună cu soțul ei de la 17 ani și deși a mai avut și în trecut semne că acesta i-ar fi infidel, nu a dorit să pună capăt relației până acum. Povestind toată pățania pe un forum online, ea a mărturisit că a crezut că partenerul se va schimba, motiv pentru care i-a dat răgaz, potrivit mirror.co.uk.

„Am aflat în urmă cu trei ani că soțul meu avea o aventură de patru ani deja! Însă, am crezut că îl pot schimba și că pentru asta îmi va fi veșnic recunoscător. Astfel, i-am mai dat o șansă, dar, cu toate acestea, nu mai puteam să am încredere în el.”, a mărturisit femeia, potrivit sursei citate mai sus.

Ce a surprins reportofonul pe care femeia l-a ascuns sub scaunul de la mașină

Femeia a povestit că, nu cu mult timp înainte de Crăciun, a descoperit, din întâmplare, că soțul ei are un al doilea telefon. Butonându-l, ea a găsit mai multe mesaje suspecte trimise către o altă femeie. Atunci, a decis să îl confrunte, însă el a găsit tot felul de scuze:

„L-am confruntat, dar, bineînțeles, el a spus că doar se prosteau și că nu s-a dus niciodată la ea acasă. Așa că, odată cu venirea Crăciunului, am încercat să uit de acest incident și să mă concentrez pe familie.”, a mărturisit femeia, potrivit sursei citate mai sus.

Însă, cu timpul, ea a început să sesizeze că soțul își petrecea din ce în ce mai mult timp pe telefonul mobil, iar când l-a întrebat dacă mai ține legătura cu acea femeie, bărbatul ar fi devenit destul de ofensiv:

„Am început să observ că el stătea foarte mult pe telefon. L-am întrebat dacă mai ține legătura cu această femeie, iar el a devenit foarte ofensiv, adăugând că sunt extrem de îngrozitoare, pentru că mi-am permis să îl întreb așa ceva!”

Femeia susține că în momentul în care și-a dat seama că soțul ei nu va fi niciodată sincer cu ea, a decis să ascundă un reportofon sub scaunul mașinii lui, înregistrând, astfel, o întreagă scenă intimă între partener și amantă:

„Știam că nu va fi niciodată sincer, așa că am pus un reportofon sub scaunul mașinii lui și iată! Am auzit întreaga sesiune intimă. Am ascultat totul. Acum nu vreau să mai aud de el!”, a mărturisit, disperată, femeia, potrivit sursei citate mai sus.

Povestea femeii a strâns extrem de multe comentarii de susținere

Căutându-și consolarea pe internet, femeia le-a mărturisit oamenilor că nu știe cum să îl confrunte:

„Se întâlnea cu ea în timp ce eu eram la muncă, în tura de noapte și s-a văzut cu ea de trei ori într-o săptămână. El nu știe că eu am aflat despre asta, deoarece nu știu cum să-l confrunt. Vreau să plece din casă! Nici măcar nu știu de ce scriu asta acum. Mă simt atât de fraieră, pentru că l-am crezut prima dată. Apropo, am 50 de ani și sunt cu soțul meu de când aveam 17 ani. Simt că mi-am irosit toți anii frumoși cu un bărbat care m-a trădat și desconsiderat, în timp ce eu eram extrem de îndrăgostită de el. Cum am putut fi atât de oarbă??!!!".

La rândul lor, oamenii și-au împărtășit empatia și sprijinul față de postarea femeii și i-au lăsat mai multe comentarii încurajatoare:

„Scapă de el, de ce să îți irosești și mai mult viața cu acest individ?”/ „Îmi pare foarte rău că ai trecut prin asta și sper că vei găsi mai mult sprijin aici. Ce nivel de trădare!", au fost o parte din comentariile persoanelor, potrivit sursei citate mai sus.

