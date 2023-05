Un bărbat se simțea rău și a montat o cameră ascunsă în casă. Când a privit filmarea, a rămas înmărmurit

Doctorul Jack Chen, în vârstă de 53 de ani, a aflat de ce începuse să se simtă rău, după ce a montat o cameră de supraveghere în propria bucătărie, potrivit unui site de divertisment. Se pare că tocmai soția era cea răspunzătoare pentru simptomele neplăcute pe care le avea!

Ce a descoperit bărbatul când a derulat filmulețul de pe camera de supraveghere

Bărbatul, doctor de meserie, a descoperit că soția lui, la rândul ei medic dermatolog, îl otrăvea cu o substanță pentru desfundat țevile, pe care o adăuga în ceaiul pe care el îl consuma în mod regulat, potrivit sursei citate mai sus.

Ulterior, soțul a sunat la poliție, denunțându-și partenera. Cu toate că soția a negat acuzațiile, ea a fost pusă oficial sub acuzare în California și riscă să petreacă aproape nouă ani în închisoare. Procesul ar fi început pe data de 18 aprilie 2023.

Jack Chen a povestit că totul a început în aprilie 2022, atunci când a simțit, pentru prima dată, un gust ciudat în ceaiul de dimineață:

„Am început să simt un gust chimic la limonadă. În cele din urmă, am avut simptome care m-au făcut să mă duc la medic. Am efectuat un examen și am fost diagnosticat cu două ulcere gastrice, gastrită și esofagită.”, a precizat Chen în documentele depuse în instanță pentru divorț, cerând custodia pentru cei doi copii ai lor, potrivit Digi24.

După ce a sesizat gustul respingător al băuturii, el a decis să monteze o cameră ascunsă în bucătărie, prinzându-și, astfel, soția în flagrant.

Testele au confirmat că băutura conținea o substanță de curățat scurgeri

Doctorul Jack Chen a pus la dispoziția anchetatorilor probe de ceai otrăvit, testele confirmând că băutura conținea o substanță toxică de curățat scurgeri, potrivit sursei citate mai sus.

„Nu cred că dorea să îl omoare. Cred că dorea ca el să sufere.”, a declarat avocatul bărbatului pentru NBC News, citat de sursa menționată mai sus, care a mai adăugat că femeia avea, de ceva vreme, un comportament abuziv.

La rândul său, avocatul femeii a declarat că aceasta folosea substanța toxică pentru a combate furnicile apărute în casă și nu pentru a-și otrăvi bărbatul.

