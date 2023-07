Un bărbat și cățelușa lui au plutit trei luni, în derivă, prin ocean. Explicația incredibilă pentru care nu a cerut ajutorul

Timothy Shaddock şi Bella au supravieţuit cu peşte crud şi apă de ploaie şi au fost salvaţi de un vas mexican de pescuit ton, la peste 1.200 de mile marine (2.200 de kilometri) depărtare de orice uscat.

Conflicte, șantaj și o dispariție misterioasă ▶ Episodul nou The Road: The Tragedy of One e în AntenaPLAY