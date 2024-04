Un bărbat și două femei au cu toții o relație și trăiesc ca într-o familie. Cum au ajuns să fie așa și ce spun despre gelozie

O tânără a povestit cum ea și iubitul ei au ajuns în situația de a primi o a treia persoană în relația lor. Cei trei locuiesc împreună și se comportă ca o familie.

Alana, Kevin și Megan formează cu toții o relație atipică. Alana a povestit cum ea și Kevin trăiau o poveste de dragoste și pentru că ea și-a dorit au găsit-o pe Megan pe o aplicație de dating, iar acum sunt cu toții fericiți. Femeia spune că nu simte gelozie când vede apropieri între iubitul și iubita ei și că oferă aceeași cantitate de ubire pentru amândoi, așa cum și primește la rândul ei.

Cei trei fac diverse clipuri pe rețelele sociale. Pe Instagram, ei au o comunitate de peste 94 de mii de oameni care le urmăresc activitatea.

Cum au ajuns cei trei să formeze o relație atipică și ce provocări întâmpină în viața cotidiană

„L-am cunoscut pe Kevin prin intermediul cumnatului meu, deoarece au crescut în aceeași zonă, și am început să ieșim împreună în 2017. Am avut și încă avem o relație minunată și o dragoste foarte puternică și pasională unul pentru celălalt. Este susținătorul mea numărul unu și mă încurajează foarte mult pe mine, în tot ce vreau să fac în viață. De aceea, când eram împreună de trei ani, a fost de acord să ne „deschidem” relația.

Aveam o curiozitate pentru ideea de avea o relație cu o femeie de ceva timp. Kevin și cu mine eram foarte deschiși unul față de celălalt și comunicam foarte mult, așa că i-am adus în discuție de nenumărate ori gândurile mele de a fi cu o femeie. Cu timpul, însă, mi-am dat seama că era ceva ce puteam face împreună.

Știu că există o mulțime de relații în care cineva pleacă pe cont propriu și are o altă relație, departe de partenerul său, iar asta face ca relația lor să fie mai puternică. Dar am simțit că această abordare ar afecta relația pe care o aveam eu și Kevin - aveam o dragoste atât de puternică împreună și am vrut să continuăm să construim pe această bază cu altcineva.

Kevin a fost de acord de la început. Și astfel, în 2020, am decis să căutăm o altă femeie pe care să o aducem în relația noastră.

Am cunoscut-o pe Megan pe o aplicație specializată în întâlniri poliamoroase. Inițial, ne-am dorit mai mult o relație pe termen scurt. Dar Megan este foarte spirituală, absolut superbă și îți oferă acest confort care te face să te simți fericit. Să fim în preajma ei a fost foarte bine pentru amândoi. Kevin și cu mine vorbeam după aceea despre cât de mult ne-am distrat cu Megan, iar asta ne-a făcut să ne dăm seama că am putea transforma această interacțiune într-o relație reală, lucru cu care și Megan a fost de acord. Suntem împreună de atunci și ne-am mutat împreună în iulie 2021.

Cred că a fost un pic mai greu pentru Megan la început, deoarece eu și Kevin eram deja împreună de trei ani. Cu toate acestea, ea venea la noi și ne spunea dacă se simțea exclusă, iar noi făceam tot ce puteam pentru a o face să simtă o cantitate egală de dragoste. Am făcut tot posibilul să o facem să se simtă binevenită și am stabilit o nouă dată aniversară, astfel încât să știe că suntem noi trei într-o relație, și nu că ea are o relație cu două persoane.

Vrem ca oamenii să știe că aceasta este o relație normală. Poliamorul este un tabu și este sexualizat, dar, pentru noi, suntem la fel ca un cuplu obișnuit, dar cu trei persoane. Ni se pare foarte normal. Dacă ați vedea viața noastră obișnuită, nu este nimic nebunesc - suntem casnici, stăm mai mult acasă. Cred că cele mai mari diferențe le observăm atunci când ieșim la întâlniri și primim multe priviri când mergem pe stradă, toți trei ținându-ne de mână.

Cred că relația noastră este grozavă datorită cantității suplimentare de dragoste pe care o primim. Mulți oameni primesc iubire și sprijin de la un singur partener - și am avut asta cu Kevin - dar acum simt că primesc o abundență de iubire. Dacă am o zi proastă, pot să o schimb foarte repede, pentru că am doi oameni care îmi spun: "Bine, ce putem face? De ce ai nevoie?" Am în mod constant aceste sentimente de confort și fericire.

Bineînțeles că, deoarece avem o relație de 3 persoane, ne confruntăm cu provocări. Chiar și lucrurile mărunte, cum ar fi alegerea mâncării, a unui film sau a unei activități pentru o zi, pot fi un pic mai complicate, deoarece acum sunt trei persoane care își exprimă opiniile. Dar, chiar și așa, nu cred că există ceva care să nu-mi placă la această relație.

Dacă doi dintre noi vor să facă o activitate, iar a treia persoană nu este interesată, de obicei încercăm să ajungem la un compromis. Lui Kevin și mie ne place foarte mult Disneyland, de exemplu, iar Megan nu este un fan. Dacă merge cu noi, vom face compromisul de a merge în atracțiile ei preferate sau de a mânca într-un loc care îi place foarte mult, pentru a face excursia mai interesantă pentru ea. Dar, în alte scenarii, în care cineva se opune cu tărie unei anumite activități, doi dintre noi vor ieși și vor face ceva pe cont propriu”, a povestit Alana, potrvit neewsweek.com.