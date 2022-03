Un bărbat și-a comandat pui crocant, dar când a deschis punga a rămas uluit. Peste ce a putut să dea

Aceasta este inedita situație prin care a trecut un bărbat care a decis să își comande ceva de mâncare. A folosit o aplicație de livrat mâncare, dar când livratorul i-a adus punga, nu mică a fost surpriza omului atunci când a văzut peste ce a dat. A pozat totul și a arătat pe internet, iar imaginile au devenit virale.

Un bărbat și-a comandat niște pui crocant, dar a descoperit ceva neașteptt când livratorul i-a adus punga cu mâncare

Așa a procedat și un bărbat din Colwyn Bay (Țara Galilor). Fiindcă îi era poftă de niște pui crocant, omul a pus mâna pe telefon și a comandat totul printr-o aplicație specifică, apoi a așteptat. După un timp, livratorul i-a adus punga și omul s-a așezat la masă. La un moment dat, chiar în timp ce mânca bucățile de pui crocant cu poftă, omul a observat ceva straniu în pachet.

A privit mai atent, ca să vadă despre ce este vorba, și nu mică i-a fost surpriza atunci când a dat peste ceea ce părea să fie o gheară de pui.

Supărat și uimit deopotrivă, omul nu a mai stat pe gânduri, ci a fotografiat totul și a publicat imaginea pe internet, ca să arate și altora prin ce situație complet neașteptată a trecut.

„Sincer, nici nu am realizat ce se întâmplă. Am luat prima bucată de pui și am mușcat din ea, apoi am mâncat în continuare. Apoi, când să iau altă bucată, am vpzut forma ciudată din pungă. Am luat-o, m-am uitat la ea și am înțeles despre ce era vorba, mai exact. Așa cum vă puteți imagina, după ce am găsit gheara de pui, nu am mai putut continua să mănânc și restul mesei. Am început imediat să mă simt rău, efectiv mi s-a făcut rău”, a dezvăluit bărbatul, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Clientul supărat a contactat reprezentanții restaurantului ca să le spună ce a pățit, dar se pare că aceștia nu au fost foarte receptivi, spre dezamăgirea bărbatului.

Totuși, imaginile cu ceea ce a descoperit în punga de mâncare adusă de livrator au ajuns pe internet și au devenit virale, stârnind numeroase reacții în rândul internauților.

