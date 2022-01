O tânără și-a comandat mâncare și un sos de usturoi, dar când a deschis punga a rămas uluită. Peste ce a putut să dea

Atunci când nu ai timp să gătești sau pur și simplu ai poftă să mănânci un anumit preparat, să comanzi mâncare și să o primești prin livrator este cea mai rapidă și comodă soluție.

O tânără a decis să comande niște porții de mâncare pentru cină și a cerut celor de la restaurantul respectiv să îi pună în pachet și un sos mare Când a primit punga de la livrator și a deschis-o, femeia a avut parte de o surpriză uriașă.

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut Hannah Louise și partenerul său de cuplu. Aceasta a decis să comande două porții de mâncare pentru cină și a cerut să fie inclus și un sos mare. Totuși, în niciun moment, aceasta nu s-a gândit că ceea ce avea să urmeze o va lăsa complet fără cuvinte.

Ceva minute mai târziu, livratorul a sunat la ușă și a adus punga cu produsele dorite.

Și fiindcă îi era foame, femeia a deschis imediat pachetul primit, dar când a văzut peste ce a dat, surpriza a fost uriașă. Pe lângă cutiile cu mâncare, Hannah Louise a mai găsit o cutie de carton ce era umplută cu sosul de usturoi cerut, iar porția generoasă ajungea la aproape 250 de mililitri. Cei care obișnuiesc să comande meniuri știu că sosurile vin, de obicei, în porții extrem de mici și destul de scumpe.

ordered a 250ml portion of garlic sauce with our takeaway and I dunno what I was expecting but it wasn't this pic.twitter.com/F811TO7Qvj