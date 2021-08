Un bărbat și-a cumpărat o casă și a vrut să curețe curtea, dar a făcut o descoperire uluitoare. Ce a găsit în grădină

John Reynolds a fost extrem de fericit de faptul că a reușit să găsească o locuință pe placul său. Un lucru ce l-a încântat din plin a fost faptul că locuința avea o curte spațioasă.

La scurt timp după ce s-a mutat în noua sa casă, omul s-a apucat să facă lucrări de renovare și de reamenajare, apoi a decis să curețe grădina, însă descoperirea pe care a făcut-o a fost de-a dreptul surprinzătoare.

Un bărbat a vrut să curețe grădina casei, dar a făcut o descoperire complet neașteptată

Atunci când a achiziționat locuința, John Reynolds a fost fermecat pe loc de curtea generoasă. În mod evident, acesta s-a gândit imediat ce loc perfect de relaxare ar putea amenaja aici. Totuși, în scurt timp, omul avea să facă o descoperire uluitoare, chiar sub buruienile crescute peste tot.

Bărbatul a cumpărat locuința pentru suma de 15.000 de lire sterline. Era o casă veche, ponosită, ce urma să fie demolată. După ce o renova, acesta intenționa să o vândă la un preț mai mare, pentru a se bucura de profit. Doar că soarta a avut alte planuri și acesta a găsit în grădină un detaliu ce l-a făcut să se răzgândească instant.

Lunile au trecut și vremea s-a schimbat, aducând ploi semnificative. John Reynolds, un asistent medical în vârstă de 35 de ani, a văzut că ceva s-a schimbat în curte. Profitând de pământul umed, omul a decis să curețe curtea. Totuși, chiar în grădina plină cu buruieni, omul a descoperit un lucru complet neașteptat.

Sub un strat gros de crengi, frunze, noroi și altele, bărbatul a descoperit o piscină de mari dimensiuni, cu model special. Acesta a fost momentul în care omul a decis să nu mai vândă casa aceasta din Texas, ci s-o păstreze pentru el.

„M-am simțit de parcă am dat peste un bilet câștigător la loterie. Nici într-un milion de ani nu m-aș fi gândit, atunci când am cumpărat această casă, că voi ajunge să înot în propria piscină. Am cumpărat locuința cu scopul de-a face niște investiții imobiliare din care să obțin profit, dar după această descoperire surpriză nu cred că voi mai renunța la casă”, a dezvăluit John Reynolds, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Timp de 20 de ani, piscina a stat fără apă și s-a transformat într-un loc plin cu gunoaie. A fost nevoie de o ploaie torențială pentru ca omul să observe că, deși au fost precipitații abundente, în curte nu au apărut inundații. Așa a realizat că în locul respectiv se află un secret bine ascuns.

John Reynolds a cumpărat casa cu 15.000 de lire sterline și a mai investit 7.500 de lire sterline ca să aducă piscina în stare bună. Dacă ar fi fost să cumpere una nouă, costul ar fi fost de 120.000 de lire sterline.

