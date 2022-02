Un bărbat și-a cumpărat o pizza, dar când a deschis punga a avut parte de o surpriză uriașă. Ce a descoperit în interior

Omului îi era foame atunci când a decis să intre într-un supermarket. S-a hotărât sî își cumpere o pizza congelată, ca să facă economie de timp și, totodată, nici să nu chletuie o sumă mare de bani pe mâncare comandată. Când a ajuns însă acasă și a deschis ambalajul, bărbatul a avut parte de o surpriză de proporții.

Tom Scott din Marea Britanie este un designer care, după o lungă zi petrecută la serviciu, a decis să intre într-un supermarket cunoscut și apreciat de britanici, ca să-și cumpere ceva de mâncare. S-a decis să ia o pizza congelată, mai ales pentru faptul că aceasta se face rapid și tentant a fost și prețul de doar jumătate de liră sterlină (0,49 de pence), adică echivalentul a 2-3 lei.

Mulțumit de chilipirul său, britanicul s-a dus acasă și a vrut să își pregătească mâncarea, însă nu mică i-a fost surpriza atunci când a deschis punga și a descoperit peste ce a putut să dea, de fapt.

Practic, după ce a înlăturat ambalajul, clientul a descoperit că pizza lui cu roșii și cașcaval era, mai degrabă, o bucată de aluat cu „urme” din ingredientele respective. Clientul a fost extrem de dezamăgit când a văzut peste ce a dat și susține că, în ciua prețului foarte mic, se aștepta totuși ca pizza să aibă ingredientele menționate în denumire!

Hey ⁦@sainsburys⁩ any less cheese and this might be tomato bread, good to see excellent sticker placement 🤣 pic.twitter.com/1F8F4xFKc4