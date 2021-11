Un bebeluș prematur s-a născut având doar 878 grame. Cum arăta în primele zile de viață și ce s-a întâmplat apoi

Aceasta este emoționanta poveste a unei mame pe nume Jazz Smith din Grimsby, Marea Britanie. Fiica sa, Ayla Grace, a venit pe lume în luna aprilie a acestui an, cu 14 săptămâni mai devreme decât termenul sarcinii. La naștere, copila a cântărit doar 878 de grame, fiind încadrat în rândul celor mai mici prematuri din lume (grad 4).

Totuși, bebelușul s-a încăpățânat să trăiască și, recent, mama a decis să își deschisă inima și să își spună incredibila poveste, pentru a arăta că orice este imposibil și că există și miracole în lumea medicală.

Un bebeluș născut prematur a cântărit la naștere doar 878 de grame și a supraviețuit

Pe 17 noiembrie, de Ziua Mondială a Prematurității, părinți, medici și asistente din întreaga lume își împărtășesc gândurile și poveștile de viață, pentru a atrage atenția asupra micilor eroi care nu își petrec primele zile, săptămâni sau luni din viață în brațele mamei, ci în interiorul unui incubator înconjurat de numeroase monitoare și dispozitive medicale.

Sarcina a decurs normal pentru Jazz Smith dar, la un control de rutină, medicii au anunțat-o că trebuie operate de urgență din cauza unor complicații apărute: o boală cumplită, numită preeclampsie, ce apare doar la gravide. Placenta s-a desprins de pe pereții uterului și acesta a fost momentul în care ficatul femeii a început să cedeze, corpul mamei devenind astfel incapabil să mai furnizeze sânge către făt. Fără să mai stea pe gânduri, doctorii au acționat rapid ca să salveze viața britanicei, dar și a fiicei sale.

Ayla Grace s-a născut având cordonul ombilical înfășurat în jurul gâtului, având o greutate de doar 878 de grame. În primele luni ale vieții, bebelușul prematur a avut nevoie inclusiv de o operație pe cord și de surse constante de oxigen.

Au urmat multe săptămâni petrecute în diferite spitale și numeroși medici au încercat să salveze copilul născut prematur, care a venit pe lume având nu doar probleme la inimă, ci și o afecțiune cronică la plămâni.

„Copilul meu s-a născut cântărind mai puțin decât o pungă de zahăr de un kilogram. Toată această experiență a fost copleșitoare. A fost cel mai înspăimântător lucru prin care am trecut prin viață. Copiii născuți prematur sunt adevărate miracole și chiar se agață de viață, ca să trăiască. Fetița mea are acum aproape șapte luni și mă simt incredibil de norocoasă fiindcă o am în viața mea”, a mărturisit Jazz Smith, potrivit celor de la thesun.co.uk.

Ayla Grace, bebelușul prematur născut la doar 878 de grame, are și astăzi nevoie de administrarea de oxigen, dar medicii și părinții sunt încrezători și spun că cea mică are toate șansele să ducă o viață normală, ca oricare alt copil, în ciuda numeroaselor probleme din primele sale luni de viață.

În fiecare an, pe 17 noiembrie, oameni din întreaga lume își spun poveștile de Ziua Internațională a Prematurității.