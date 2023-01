Un câine i-a transmis unei femei însărcinate un mesaj de avertizare prin care i-a salvat viața. Ce a făcut

Câinii sunt înzestrați cu un simț special și de acest lucru s-a convins și o femeie însărcinată. Animalul a devenit într-o zi agitat și încerca parcă să îi transmită un mesaj. L-a filmat cu telefonul mobil și, când s-a uitat atent la imagini, femeia a realizat ce făcea animalul, de fapt: încerca să o salveze.

O femeie însărcinată a filmat momentul în care câinele său de companie îi transmite un mesaj prin care îi salvează viața

Aceasta este incredibila poveste de viață a unei femei pe nume Brittany Welsh. Era o zi ca oricare alta atunci când brusc, câinele familiei a început să devină extrem de agitat și să se comporte bizar. Amuzată, femeia, care era însărcinată în opt luni, a pus mâna pe telefonul mobil și a început să filmeze.

Ulterior, după ce a privit imaginile mai atent, aceasta a realizat ce mesaj încearcă animalul să îi transmită, așa că a mers la medic. Nu mică i-a fost surpriza atunci când a descoperit că patrupedul o salvase, fiindcă avea probleme de sănătate și ea nu știa.

Întreaga întâmplare a fost dezvăluită în cadrul unui clip video publicat pe TikTok și filmarea a devenit imediat virală, adunând mai bine de un milion două sute de mii de vizualizări.

„Eram însărcinată în 8 luni atunci când câinele meu a încercat să îmi transmită mesajul că nu sunt bine, că am probleme de sănătate. Nu am realizat. Am mers la spital și am aflat că aveam o infecție gravă ce mi-a cauzat începutul travaliului. Am fost monitorizată atent, am primit multe medicamente și mi-a fost oprit travaliul, căci era prea devreme. Câteva ore mai târziu am fost trimisă acasă”, a povestit femeia ep TikTok, potrivit celor de la ph.news.yahoo.com.

Câinele Charlie i-a salvat viața, fiindcă infecțiile pot genera numeroase complicații gravidelor, mai ales dacă nu sunt depistate la timp. Femeia a dezvăluit faptul că animalul a știut de fiecare dată când ea a rămas însărcinată și a simțit asta cu mult timp înainte ca ea să facă vreun test de sarcină, semn că animalul chiar este înzestrat cu un simț deosebit.

Povestea a ajuns pe internet și a devenit virală, stârnind numeroase reacții în rândul internauților.

