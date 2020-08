„A căzut tavanul peste ei, în sală!”. Un copil, născut în timpul exploziei din Beirut. Tatăl a filmat momentul! VIDEO

Mama copilului născut în timpul exploziei din Beirut, Emanuelle, era în travaliu la Spitalul St. George, în momentul în care a avut loc explozia.

„Mergeam către sala de travaliu. Am intrat și am văzut cum asistentele pregăteau patul pentru soția mea. A durat cam 20 de secunde și am auzit sunetul. Totul s-a făcut praf și pulbere – geamurile, instrumentele.

Tavanul s-a prăbușit. M-am uitat în jur, ca să aflu unde e soția mea. Mi-a fost teamă că a fost rănită sau că a fost rănit bebelușul. Mi-am găsit soția acoperită de cioburi. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să o scot de acolo. Apoi am început să ajut doctorii și asistentele. Soția mea a ajuns să nască natural, fără nici un medicament pentru a-i mai alina durerea”, a povestit tatăl copilului, Edmond Khnaisser, pentru BBC.

