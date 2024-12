Un cuplu a găsit o ușă secretă în casa lor din 1800 și au vrut să afle ce e dincolo de ea. Ce s-a întâmplat când au deschis-o

Vikkie Lee s-a bucurat foarte tare să poată începe o nouă poveste în cabana ei de la țară, care datează din 1800. Nu se aștepta, însă, la așa surprinză.

Vikkie Lee și soțul ei s-au bucurat de liniște cabanei lor din zona rurală, fiind foarte încântați de casa uriașă. La câteva luni după ce s-au mutat, cei doi au făcut o descoperire neașteptată.

În timp ce renovau, Vikkie și soțul ei au descoperit o ușă misterioasă. Cei doi au decis să documenteze totul într-un video pe care l-au postat apoi pe TikTok.

Ce a putut să descopere un cuplu în spatele unei uși secrete din casa lor

Pentru că amândoi sunt fanii proiectelor de tipul DIY (do it yourself), cei doi soți au decis să se ocupe împreună de renovări.

Lee a găsit o ușă secretă și era foarte curioasă să afle ce e dincolo de ea, în special după ce ea și partenerul ei au muncit foarte mult pentru renovări.

În video-ul de TikTok Vikkie apare răzuind marginea de lemn a ușii misterioase, folosindu-se de un topor și un ciocan. Atunci când reușește să deschidă ușa, Vikkie spune că ea și partenerul ei au aflt de curând despre această ușă secretă din casa lor.

“Ceea ce aveam să descoperim chiar ne-a surprins și nu am știut de această ușă timp de atâtea luni”, a zis Vikkie.

Atunci când deschide ușa, dincolo de ea se vede o scară de piatră și niște pereți îmbrăcați în tapet cu flori. Scările duc în întuneric și peisajul este înfricoșător. Mai târziu, Vikkie a declarat:

“Am descoperit că aceast obișnuia să fie o casă din Lincolnshire”, iar acest lucru se referă la faptul că locuința a fost inițial împărțită în două, între două familii, având intrări separate.

“Ușa asta arată fix ca ușa din vechea noastră fermă din 1886! Fix aceeași culoare, același design, același lemn. Am demontat-o și am luat-o cu noi atunci când ne-am mutat”, a mai zis Vikkie.

Un alt utilizator TikTok a mărturisit că și el a trecut printr-o experiență similară.

“Poate am văzut prea multe filme de groază, dar când ceva este ferecat atât de bine, trebuie să fie un motiv la bază”.

Un alt internaut de pe TikTok și-a spus și el părerea.

“Bunicii mei aveau o asemenea scară de piatră. Exista doar această scară ce începea din living și părea așa impractică pentru că începea ciudat”.

Alt utilizator TikTok a dezvăluit că el știe că genul acesta de scări erau folosite de servitori în trecut. Și noi locuim într-o casă veche din 1840 și este dotată cu o scară pentru servitori în bucătărie.

Pe canalul ei de YouTube, Vikkie postează mai mereu video-uri cu update-uri despre renovările din casa lor și mereu povestește ce alte descoperiri mai face ea și soțul ei.

