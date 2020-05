”Nimic nu poate sta în calea dragostei, nici măcar COVID-19!” Un doctor și o asistentă medicală și-au unit destinele la capela unității medicale în care lucrează

Astfel, în loc să o amâne, cei doi au decis să se căsătorească la capela unității medicale în care lucrau. Evident, ceremonia a fost transmisă pe rețele de socializare, astfel că cei dragi lor au putut să o urmărească de la distanță.

”Ne-am dorit să avem ceremonia în timp ce toată lumea e sănătoasă, chiar dacă asta înseamnă ca cei dragi nouă să ne privească printr-un ecran.”, a povestit asistenta.

”Am vrut să fim siguri că aceștia pot să sărbătorească cu noi, chiar dacă sunt la distanță”, a mai spus ea, care a precizat, de asemenea, că lucrează la Spitalul St. Thomas de șase ani.

Soțul ei, însă, a ajuns la St. Thomas în urmă cu un an de zile, dar s-a arătat încântat: ”Eu și Jann am vrut să ne căsătorim din momentul în care am cerut-o de soție. Ne bucurăm că am reușit să o facem.”, a povestit el, potrivit Daily Mail.