Un localnic a găsit o creatură ”extraterestră” pe plajă. Ce este vietatea ciudată care apare în imagini

Corpul creaturii este foarte umflat și arată ca o vietate mistică. Cadavrul ei a fost găsit pe o plajă din Australia și internauții s-au străduit să afle ce este.

Alex Tan, din Queensland, Australia, făcea o plimbare pe plaja Maroochydore când a făcut descoperirea uimitoare, conform Live Science.

El a filmat creatura și a distribuit imaginile pe Instagram: „Am dat peste ceva ciudat. Acesta este ca unul dintre acele momente în care oamenii pretind că au găsit extratereștri”.

Apoi, camera se îndepărtează rapid de fața lui Tan pentru a dezvălui creatura cheală, umflată, cu gheare, o coadă lungă și un craniu expus.

În comentariile de la postare, utilizatorii speculează că creatura ar putea fi orice, de la oposum (după cum crede Tan), la un cangur și, desigur, un extraterestru.

Ulterior, într-un interviu pentru Storyfull, Alex Tan a afirmat că animalul avea „mâini asemănătoare unui om, o coadă lungă de șopârlă, un nas ca de oposum și pete de blană neagră”.

Russell Bicknell, un biolog marin de la Universitatea din New England din Australia, a declarat pentru Live Science că vietatea este fie un cangur, fie un wallaby. Orice ar fi, a spus el, este „foarte îmbibat de apă”, probabil pentru că fost răpus în timpul inundațiilor recente din zonă.

Un alt expert susține că vietatea ar fi putut fi un posum de coadă comună. Sandy Inglesbly a afirmat că acel craniul se potrivește „cu siguranță”.

Cangurul pitic, numit şi wallaby parma, a fost redescoperit în 1967 în New South Wales. În principal nocturni, cangurii pitici preferă pădurile cu un etaj inferior dens, ierbos, care îi protejează de prădători precum câini dingo, vulpi roşii şi păsări de pradă.

Pe lângă ierburile şi plantele care constituie mare parte din dieta lor, cangurii pitici mănâncă şi fungii similari trufelor.

De cealaltă parte, posumul de coadă comună are urechi mari și ascuțite. Coada sa stufoasă este adaptată pentru a apuca rămuri. Picioarele sale din față au gheare ascuțite, pe când cele din spate au o prindere foarte puternică.

Posumul de coadă comună are o blană care variază în culoare în funcție de subspecie. Modelele de culoare tind să fie gri-argintiu, maro, negru, roșu sau crem. Coada este de obicei maro sau negru și botul este marcat cu pete întunecate.

ATENȚIE! IMAGINI CU PUTERNIC IMPACT EMOȚIONAL!

